Fabio Concato in piazza a Porto Cervo Il ritorno del “Musico ambulante” 

Elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili. Fabio Concato racconta la quotidianità con un’eleganza che ha pochi eguali, rendendola universale.

Con il “Musico ambulante tour 2024” arriva in Gallura per l’unica data in Sardegna della tournée estiva con un live, in programma oggi alle 22 con ingresso gratuito nella piazza centrale di Porto Cervo, che si preannuncia affascinante. Uno spettacolo prodotto da Marco Borzatta per Luna di miele con Bflat e promosso dal Consorzio Costa Smeralda.

Da quelle “Storie di sempre” del 1977 il pubblico ha subito compreso con chi aveva a che fare. Le sue canzoni lo hanno accompagnato sin qui senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo. Così, il Premio Tenco 2022 Fabio Concato propone uno spettacolo improntato sulla melodia e sulla parola, tra il serio e il faceto. Un’occasione per ascoltare i grandi successi di quel ricco repertorio che è diventato patrimonio culturale del nostro Paese. “Domenica bestiale”, “Fiore di maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexy tango”, “O bella bionda”. Ma anche pezzi come “Stazione nord” e “Non smetto di aspettarti”, fino agli ultimi singoli “L’aggeggino” e “L’umarell” che gli ha fatto tributare l’Ambrogino d’oro.

