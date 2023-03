Fabio Cocco trionfa in Eccellenza 

Maggiore incertezza in Promozione, quando al termine dei giochi mancano sempre cinque incontri. Nel girone A il leader con 16 voti è Michel Milia, esterno basso del Villamassargia. Subito dietro c’è il capocannoniere del torneo Andrea Renzo Iesu (Villasimius). A seguire, con quattordici punti, ecco la coppia formata da Stefano Mura (Castiadas) e Marcello Angheleddu (Guspini). «Sono totalmente focalizzato a dare il meglio perché la squadra raggiunga l’obiettivo stagionale, che è la salvezza», dice Milia, «per quanto riguarda questa particolare classifica tireremo le somme a fine stagione. È già una grossa soddisfazione essere arrivati qui a questo punto, ma ripeto: il mio pensiero primario è la salvezza. Abbiamo appena due punti di vantaggio dalla zona playout e non possiamo abbassare la guardia. Domenica ci aspetta la difficile sfida col Castiadas».

Alle sue spalle c’è Marco Cabeccia, difensore del Latte Dolce, a 23 punti. Il distacco è incolmabile e l’ex giocatore di Venezia, Reggiana e Crotone dovrà accontentarsi di lottare per confermare la seconda posizione, ottimo risultato per un difensore col vizio (abitudine) del gol: undici le marcature all’attivo. Seguono con 22 preferenze gli attaccanti Jeffrey Imoh (Bosa) e Ryduan Palermo (Villacidrese).

È ufficialmente Fabio Cocco, capitano della Nuorese, il miglior giocatore dell’Eccellenza 2022/23. Il fantasista barbaricino si è aggiudicato il titolo con ben cinque giornate di anticipo. Domenica scorsa, nell’importantissima vittoria in chiave salvezza conquistata dai verdazzurri contro la Tharros, ha raggiunto quota 29 grazie al voto del tecnico degli oristanesi. Risultato ottenuto anche grazie a un gol e un assist. «Un immenso piacere», dice il trionfatore, «anche perché le preferenze arrivano dagli allenatori delle squadre avversarie. Ora sono concentrato su di noi, le ultime due vittorie consecutive hanno riacceso la speranza di salvezza. Ci abbiamo sempre creduto, ora ancora di più. Siamo a due punti dalla zona playout e a cinque dalla salvezza diretta. Ci attendono cinque finali. La prima sarà domenica: il derby e lo scontro diretto con il Lanusei».

All’inseguimento

Il girone A

Il girone B

Nel girone B il centrocampista Antonio Pili dell’Idolo ha un buon vantaggio sull’attaccante Marco Boi del Tortolì. «Un bel riconoscimento che fa piacere. Speriamo di continuare così sino al termine», sottolinea: «Il rivale principale? Conosco Marco, un grandissimo giocatore oltre che un amico». In terza posizione, con quattordici punti, c’è Pablo Guillermo Sanchez dell’Atletico Bono.

Il girone C

Nel girone C continua ad avanzare Domenico Saba, attaccante dell’Usinese. Domenica scorsa, nella sconfitta col Tempio che ha spento le speranze di centrare la promozione, ha raccolto il diciannovesimo voto. Non perde terreno il bomber Patrick Caetano Ferreira del Coghinas, salito a 17. In terza posizione Fabio Nuvoli del Sennori ha staccato Gian Carlo Bombagi del Porto Torres.

