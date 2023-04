Fabio Cocco re dell’Eccellenza 

Una bellissima soddisfazione per Cocco, grande protagonista della rimonta con cui la squadra barbaricina, grazie agli ultimi otto risultati positivi, ha conquistato lo spareggio col Sant’Elena per determinare la squadra che affronterà il Lanusei nei playout. A fine febbraio la formazione verdazzurra, a fondo classifica, era data per spacciata. Ora è ancora aggrappata all’Eccellenza. «Sarebbe bello festeggiare questo premio con la salvezza della squadra», dice Cocco, «fa sicuramente molto piacere essendo pure un giudizio degli allenatori. Il mio pensiero in questo momento è rivolto allo spareggio col Sant’Elena. Una finale, come è stata quella col Monastir», finita 0-0 domenica scorsa e costata la retrocessione all’avversaria.

Il trono dell’Eccellenza è di Fabio Cocco, centrocampista della Nuorese. Con ben 33 punti si prende lo scettro di migliore della categoria subentrando a Yan Fangwa del Monastir, che nella passata stagione si era imposto con 25 voti. È il risultato del progetto ideato dall’Unione Sarda con la collaborazione della Figc sarda che sfocerà nella premiazione dei vincitori (anche quelli dei tre gironi di Promozione) al gran galà di fine stagione. In ciascuna delle trentotto giornate gli allenatori hanno indicato tre giocatori della formazione rivale ritenuti migliori in campo, e settimanalmente la classifica è stata pubblicata sul quotidiano e sul sito unionesarda.it.

Il trono dell’Eccellenza è di Fabio Cocco, centrocampista della Nuorese. Con ben 33 punti si prende lo scettro di migliore della categoria subentrando a Yan Fangwa del Monastir, che nella passata stagione si era imposto con 25 voti. È il risultato del progetto ideato dall’Unione Sarda con la collaborazione della Figc sarda che sfocerà nella premiazione dei vincitori (anche quelli dei tre gironi di Promozione) al gran galà di fine stagione. In ciascuna delle trentotto giornate gli allenatori hanno indicato tre giocatori della formazione rivale ritenuti migliori in campo, e settimanalmente la classifica è stata pubblicata sul quotidiano e sul sito unionesarda.it.

Il giocatore

Una bellissima soddisfazione per Cocco, grande protagonista della rimonta con cui la squadra barbaricina, grazie agli ultimi otto risultati positivi, ha conquistato lo spareggio col Sant’Elena per determinare la squadra che affronterà il Lanusei nei playout. A fine febbraio la formazione verdazzurra, a fondo classifica, era data per spacciata. Ora è ancora aggrappata all’Eccellenza. «Sarebbe bello festeggiare questo premio con la salvezza della squadra», dice Cocco, «fa sicuramente molto piacere essendo pure un giudizio degli allenatori. Il mio pensiero in questo momento è rivolto allo spareggio col Sant’Elena. Una finale, come è stata quella col Monastir», finita 0-0 domenica scorsa e costata la retrocessione all’avversaria.

Sul podio

Dietro Cocco condividono la seconda posizione Jeffery Imoh del Bosa e Marco Cabeccia del Latte Dolce, entrambi votati nell’ultima partita della stagione. Hanno chiuso con 26 preferenze. Imoh ha collezionato trentaquattro presenze, Cabeccia trentacinque. Quarta posizione per Gianluigi Illario con 25 punti.

I tre gironi

Nel campionato di Promozione resta da giocare l’ultima giornata con i titoli di migliore dei gironi A e C ancora da assegnare. Nel primo gruppo l’esterno sinistro Michel Milia del Villamassargia è al primo posto con 18 voti ma può essere raggiunto dal centrocampista Stefano Mura del Castiadas, per ora fermo a 17. Due possibilità: Milia vincerà o dovrà condividere la prima piazza con Mura. «Sono felicissimo», dice il giocatore rossoblù, «è una grossa soddisfazione valorizzata dal fatto che abbiamo ottenuto la salvezza con una giornata di anticipo». L’esterno ha anche firmato il gol del vantaggio nel decisivo match con la Verde Isola, il dodicesimo sigillo stagionale: «È andata bene anche sotto il profilo realizzativo».

Stessa situazione nel girone C con Domenica Saba, attaccante dell’Usinese, in testa con 22 punti. Un gradino sotto c’è il centravanti Patrick Caetano Ferreira del Coghinas. Due giocatori di assoluto valore che continuano a recitare un ruolo da protagonisti nel calcio sardo. Nel girone B il trofeo è da tempo nelle mani del centrocampista Antonio Pili dell’Idolo, che ha fatto il vuoto. Il calciatore di Tonara ha 22 voti ed è irraggiungibile per gli immediati inseguitori Massimo Pibiri (Santa Giusta) e Marco Boi (Tortolì) che vantano comunque 17 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata