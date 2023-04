Fabio Cocco in lacrime consolato da Ragatzu 

Abbasanta. L’immagine più eloquente e commovente al termine della gara è il pianto disperato del capitano verdeazzurro Fabio Cocco, consolato invano dal suo ex compagno di squadra, e attuale capitano del Sant’Elena, Mauro Ragatzu. Non si dà pace da vero leader dei barbaricini, che non si è mai risparmiato neppure nei momenti peggiori del campionato, quando tutti davano la sua squadra già retrocessa, dando l’esempio ai tanti giovani che componevano in gran parte la rosa.

I verdazzurri

Ieri insieme al tecnico Francesco Picconi e agli altri suoi compagni di squadra si è avvicinato a salutare i tanti tifosi che hanno creduto sino all’ultimo nel miracolo incitando i propri beniamini per tutti i 120 minuti della gara e durante i calci di rigore. Deluso e sconsolato l’allenatore: «Ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo onorato la maglia fino all’ultimo secondo di gioco», sottolinea, «perdere dagli undici metri purtroppo ci amareggia perché la considero soltanto una sfortunata coincidenza. Siamo orgogliosi di aver lottato contro tutto e tutti in questo campionato. Ringrazio i ragazzi per l’impegno che hanno messo nel tentativo di salvare la squadra quando tutti ci davano per spacciati, ma questo non è bastato».

I biancoverdi

Ragaztu, capitano del Sant’Elena, soddisfatto per la vittoria e per la possibilità di giocare i playout contro il Lanusei, dedica un pensiero prima di ogni altra cosa alla Nuorese, dove ha militato e segnato tanti gol nelle ultime stagioni. «Onore a questa squadra che, come noi, ha combattuto sino all’ultimo per ottenere la salvezza. La meritavano anche loro, ma il calcio è questo. Nella gara di oggi abbiamo avuto un tantino di buona sorte, quella che c’è mancata durante il campionato. Inizieremo subito a pensare alla gara con il Lanusei».