Fabio Aru promuove la multidisciplinarità 

Due giorni con le scuole, una giornata dedicata ancora ai giovani ma anche alle società sportive del Medio Campidano. Con la presenza di Fabio Aru, è iniziata ieri la “tre giorni” che l’ex professionista e la sua Academy dedicano alla promozione del ciclismo tra i giovanissimi. Ieri a San Gavino e Sardara (Ics “Eleonora d’Arborea”), oggi, dalle 9 alle 13, a Villacidro (Ics n. 1 “A. Loru”) per il progetto “A scuola di bici”.

Domani, ancora a Villacidro, nella sede sociale sulla Sp61 dalle 15, il vincitore della Vuelta 2015 ha promosso un incontro tra le società sportive villacidresi e di San Gavino (atletica, triathlon, calcio, pallavolo, pallamano, ciclismo) che ha per tema la “multidisciplinarità come chiave del successo nello sport”, alla presenza dell’ex ct del ciclocross, Fausto Scotti. Ci saranno anche prove pratiche per i piccoli atleti che vorranno fare un’esperienza di uno sport diverso da quello che praticano abitualmente.

