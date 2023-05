Fabio Aru insegna la bici nelle scuole 

Villacidro. Un tour de force di cinque giorni in cinque centri della Sardegna, per parlare di ciclismo e far salire in bicicletta 1500 alunni delle scuole elementari. Si chiama “A scuola di bici” il progetti che Fabio Aru sta realizzando in questi giorni (da lunedì a venerdì) con l’Academy che porta il suo nome.

Prima tappa, lunedì, l’Istituto Comprensivo n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro, quello che il “Cavaliere dei 4 Mori” ha frequentato da bambino e dove oggi insegna sua mamma Antonella. La pioggia ha costretto le classi a rinunciare a svolgere l’attività nel vicino parco comunale, ripiegando nella palestra. E lì, dopo aver visto un filmato introduttivo (con immagini dei successi di Aru e dei bimbi della sua società ciclistica), una classe per volta hanno provato le biciclette, cimentandosi (qualcuno per la prima volta) in brevi giri e gimkane, con l’assistenza dello staff della Fabio Aru Academy. Tra gli alunni anche qualcuno dei piccoli corridori della F.A.A., con le nuovissime maglie nero-tricolori.

Aru (al quale la scuola ha regalato una targa ricordo) ha avuto un momento per tutti e non si è risparmiato. Dopo i 270 bimbi del suo paese, ieri ha replicato a Oristano e oggi avrà doppio appuntamento a Sardara e San Gavino. Poi l’altra scuola di Villacidro (la “Loru”) e domani la chiusura a Gonnosfanadiga.

«Vogliamo tenere un numero di atleti che non superi la sessantina, perciò lo scopo dell’Academy stavolta era soltanto far passare una bella giornata di sport ai bambini. Certo, qualcuno neppure mi conosce perché è nato dopo però fa un certo effetto vederli in bici», ha spiegato Aru. «Per questo progetto “A scuola di bici”, che abbiamo fortemente voluto, vedo tantissimo entusiasmo nei bambini, nei dirigenti e nelle maestre. Spero di far apprezzare loro il mondo del ciclismo, lo sport all’aria aperta e un bello stile di vita»