Fabiano nella grande Mela 

Brooklyn, New York. Tutto è pronto per il lavoro più importante fino ad oggi: una grande serata come dj dubstep per gli appassionati di musica elettronica. Questo è il sogno americano di Fabiano Olveira, 27 anni, nato negli Usa ma vissuto a Tortolì fino alla fine delle scuole superiori. «Ho bei ricordi della mia infanzia negli Stati Uniti, giocavo a calcio e a baseball, ero circondato da tanti amici. Poi ci siamo trasferiti a Tortolì, la cittadina di mia madre, e ho imparato ad amarla», racconta Fabiano. Frequenta le scuole medie e poi l’Istituto tecnico commerciale, terminati gli studi sceglie di trasferirsi di nuovo nella Grande Mela, sua città natale. New York, contenitore di ambizioni e speranze. «Ho pensato che avrei avuto maggiori possibilità di trovare un lavoro – spiega -, penso che i sogni, se ci credi davvero, si possono realizzare ovunque, però negli Stati Uniti le opportunità sono maggiori. Qui ci sono persone che puntano sui giovani e li aiutano a realizzarsi».

Comunità

Per puro divertimento Fabiano comincia a frequentare i Festival di musica dance elettronica e fare tante amicizie nell’ambiente. Dopo qualche tempo arriva un’idea: creare una community, che si chiama Wooksrus, pensata per riunire tutte le persone interessate a quel genere musicale, un luogo di incontro e di scambio, un modo per trovare altri appassionati con cui andare agli eventi. Una community che sta crescendo sempre di più. «Ho scoperto di avere una grande passione per la musica, fino a quel momento rimasta nascosta. Ho cominciato a pubblicare dei video con le mie personali esibizioni e molte aziende hanno cominciato a contattarmi per pubblicizzare i loro prodotti musicali, fino ad arrivare a chiamarmi per fare delle serate. Sono molto molto felice e grato per tutto questo». Comincia così il sogno. Sembrava impossibile, ma oggi la sua musica si trova in tutte le piattaforme musicali e c’è in cantiere un tour per l’anno prossimo. La nostalgia però si fa sentire. Prima o poi vorrebbe tornare in Sardegna, a Tortolì: «Il mio desiderio è comprare un paio di appartamenti negli Usa da poter affittare, per poi tornare a vivere a Tortolì. Mi manca molto la mia famiglia, il mare e la pizza, quella buona», conclude.

