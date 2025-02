Fabiana Crobu in Giunta con delega a sport e ambiente 

A più di due mesi dalla cacciata dei due assessori, Simonetta Zurru e Andrea Sogus, rimasti in carica solo come consiglieri di maggioranza, il sindaco Andrea Floris nomina un primo sostituto. Si tratta della consigliera Fabiana Crobu che nei giorni scorsi è stata nominata assessora dal sindaco Floris. Le cariche assegnate sono quelle dell'ex assessore Sogus, quindi ambiente e sport, mentre le pari opportunità diventano un incarico a tutti gli effetti.

«Sono felice di avere avuto questo incarico – commenta – mi sto muovendo per portare avanti alcune iniziative. Avendo già dei progetti sulle pari opportunità, sto lavorando prima su quelli, ma sto pensando ad alcune attività che riguardano l'ambiente». Tra le prime cose che la nuova assessora vuole fare c'è sicuramente la collaborazione con le scuole: «Ho fissato un incontro con il dirigente scolastico per la prossima settimana, vorrei dedicare delle giornate ai due temi che sento di dover valorizzare maggiormente: le pari opportunità e il rispetto per l’ambiente. Tra le varie attività vorrei promuovere uno spettacolo teatrale sulle pari opportunità e fissare delle giornate per sensibilizzare i ragazzi sui rifiuti abbandonati nelle campagne». Fabiana Crobu è già al lavoro. «Siamo molto felici dell'entusiasmo della nuova assessora e siamo sicuri che farà grandi cose, il resto della squadra è qui per supportarla», commenta il sindaco Andrea Floris.

