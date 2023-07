Fabi e Rezza, Montevecchio è una miniera d’oro 

Montevecchio si prepara a una tre giorni di eventi culturali e artistici con la quarta edizione del festival “A Innantis!”, nei Cantieri minerari di Levante - piazzale Anglosarda, nelle ex officine, nella torneria, nella sala modelli e a Piccalinna. Luoghi che per oltre un secolo e mezzo sono stati un punto di riferimento fondamentale per l’attività estrattiva in Europa e in questi giorni saranno una finestra per i visitatori, che avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera culturale e artistica che celebra la storia delle Miniere di Montevecchio e al tempo stesso apriranno la strada a nuove forme d’arte e creatività.

La tre giorni

Si parte con i grandi nomi del Piazzale Anglosarda. Il primo agosto alle 21 il concerto “Solo Tour – Estate 2023” del cantautore romano Niccolò Fabi. Con una carriera di successo di 25 anni, Fabi è noto per il suo rapporto unico tra parole e musica senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità, anche in chiave formativa, ricoprendo il ruolo di Responsabile della Sezione Canzone della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini.

Il 2 agosto alle 21,30 sarà la volta di Dario Vergassola con “Storie sconcertanti”, una selezione del suo ricco repertorio di interviste comiche. Il 3 agosto, sempre alle 21,30, sarà celebrata con la prima regionale di “Hybris” di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Questa coppia di artisti, l’uno performer-autore e l’altra artista-autrice, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi. L’ultimo spettacolo di RezzaMastrella, una produzione di Sardegna Teatro, risulta ontologico-umoristico, psicoanalitico-lunare e lunatico. Attraverso uno stile satirico, lo spettacolo prende di mira le gabbie sociali e familiari, smontando i confini e le divisioni del mondo in spazi chiusi.

Dj set e laboratori

Ma “A Innantis!” non si limita agli spettacoli principali. Apertura il primo agosto con i Petton House che presentano lo spettacolo “Venghino siori venghino!”, alle 20 nel Piazzale ex Officine. A seguire, come in tutti e tre i giorni, il Dj set con Paul Verosi.

L’indomani si comincia con il laboratorio ”Costruiamo la pace” di e con Emergency Sud Sardegna, alle 19,30 nelle ex Officine (dai 6 agli 11 anni). Alle 20 nel Piazzale ex Officine lo spettacolo di arte circense “Cabaret di là” con il CircoSottovuoto & Os Bobos. Il 3 agosto, alle 19,30 nel Piazzale ex Officine la presentazione del disco “Firmu” di Andrea Merlochevola Serpi. Live in duo con il Maestro Daniele Serpi al pianoforte.Come spiega l’assessora alla cultura di Guspini, Francesca Tuveri, «A Innantis è il motto sardo che dà coraggio e suggerisce movimento. È la riscossa di chi tenta ostinato a resistere. Dentro le storie e i luoghi che per oltre un secolo e mezzo sono stati un riferimento tra i più importanti d’Europa per l’attività estrattiva, un’avanguardia per le innovazioni e le conquiste sociali - le Miniere di Montevecchio - e che oggi, già riferimento per il turismo di settore, diventano coprotagonisti di quanto andrà in scena».

RIPRODUZIONE RISERVATA