Fabbricava esplosivi, operaio dal giudice 

Comparirà questa mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari Michele Cannas, l’operaio 40enne finito agli arresti domiciliari alla vigilia di Capodanno con l’accusa di fabbricazione e detenzione illegale di esplosivi. L’uomo è stato anche segnalato al prefetto per assunzione di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione, i militari hanno trovato la somma di 655 euro in contanti, ritenuta il provento dell'attività illecita di vendita dei fuochi artificiali, ma anche 5,5 grammi di marijuana e 4,5 grammi di kief. L’esplosivo sarà ora affidato agli artificieri che dopo averlo analizzato avranno anche il compito di farlo brillare. Il blitz è stato messo a segno dai carabinieri della Stazione di Sestu che coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, seguivano da tempo i movimenti dell’operaio raccogliendo, pare, anche qualche confidenza. Al blitz hanno preso parte anche i carabinieri di Cagliari. L’indagato, dopo le formalità di rito, è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida già fissata per questa mattina.

L’operazione è scattata nell’ambito degli interventi dei carabinieri su tutto il territorio provinciale, scattati per garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti legati all’uso improprio di materiale esplodente venduto e fabbricato senza alcun rispetto delle norme di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA