Teatro Tragodia organizza dal primo al 22 dicembre, sempre alle 18 a “La fabbrica delle gazzose”, la rassegna per le famiglie “Un Natale da fiaba”. Primo appuntamento venerdì con gli attori del teatro Tragodia in scena con “Baracca&Burattori con Alice”; sabato spazio a “Teatro del segno” e “Teatro Tages” con “Manovella circus- Marionette a filo”; domenica la compagnia “S’Arza” in “La principessa delle nuvole”. Prenotazione al 389/1111327. ( s. c. )

