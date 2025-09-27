Fabbrica clandestina delle sigarette nel bunker nascosto 

Ancona. Un furgone con i vetri oscurati, del tutto fuori contesto e con targa sospetta, che fa la spola in più circostanze e in ore notturne tra Ancona e Cassino. Se ne accorge la Guardia di Finanza che comincia i pedinamenti e scopre, a quattro chilometri dalla cittadina del Frusinate, la più grande fabbrica clandestina di sigarette contraffatte mai scovata in Italia. Sotto sequestro, tra “bionde” e precursori, oltre 300 tonnellate di merce.

La produzione era realizzata in un bunker sotterraneo, sotto un capannone logistico vuoto. L'accesso alla fabbrica avveniva tramite un meccanismo da spy-story: digitando una combinazione di tasti su un telecomando elettrico, nascosto in uno scatolone, si azionavano leve idrauliche per sollevare una struttura in alluminio, adibita a ufficio fittizio. Da lì il passaggio al bunker, raggiungibile da un montacarichi. All'interno, una piccola città sotterranea con corridoi, gallerie e percorsi, tra loro collegati. La struttura era ben illuminata e con impianti di areazione per ovviare alla fuoriuscita di miasmi della produzione. Nel piano interrato, oltre a tre linee di produzione che clonavano pacchetti di sigarette di varie marche, c’erano anche alloggi di fortuna con diciotto posti letto, bagni, docce e sala da pranzo per gli operai. Presente anche un’officina per le riparazioni dei macchinari.

Dalle verifiche fatte dai finanzieri, risultano evasi tributi per circa 600 milioni di euro, mentre ammonta a 130 milioni la stima dei proventi illeciti. Sequestrati beni per 53 milioni, tra cui quattro autoarticolati. Sulla base delle perizie tecniche, è risultato che l’impianto alle porte di Cassino era in grado di produrre circa 2,7 milioni di sigarette in un anno, pari a 7,2 milioni al giorno. Le 150 tonnellate di sigarette trovate nel bunker erano pronte per essere vendute nel mercato del contrabbando, sia in Italia che in altri Paesi dell’Ue.

Poco distante dalla fabbrica clandestina, i militari di Ancona e Frosinone hanno individuato altri stabilimenti che vengono considerati appartenenti alla medesima rete logistica. Grazie all'indagine, coordinata dalla Procura di Cassino, un 60enne napoletano è stato arrestato per contrabbando; una decina, invece, le persone denunciate a piede libero. Le Fiamme Gialle ora stanno ripercorrendo la catena della fornitura e della commercializzazione per ricostruire la filiera delle sigarette illegali.

