Fabbri, un argento di peso 

Budapest. Prima giornata di gare ai Mondiali di atletica a Budapest, e prima medaglia per l'Italia. È quella d'argento del fiorentino Leonardo Fabbri, finalmente erede del concittadino Alessandro Andrei, oggi 64enne e oro olimpico ai Giochi di Los Angeles 1984, al quale Fabbri, se non gli avessero annullato il quinto “getto” (bandiera rossa), probabilmente avrebbe tolto il record italiano. Poco male, rimane una medaglia d'argento (lo stesso metallo che proprio Andrei fece suo a Roma ‘87) in cui alla vigilia Leo sperava, pur senza fare proclami, forte anche della vittoria in casa al Golden Gala della Diamond League, al “Ridolfi” di Firenze. Nulla poteva fare Fabbri contro un fenomeno come l'americano Ryan Crouser, oro olimpico a Rio e a Tokyo, che con il 23,51 all'ultimo lancio, già certo del primo posto, ha stabilito il record dei campionati e confermato il titolo di Eugene. Fabbri è stato quindi il primo degli umani, con quel 22,34 suo personal best ottenuto al terzo dei sei tentativi a sua disposizione. Dietro di lui l'altro americano Joe Kovacs, due volte campione del mondo, non uno qualunque. Giustificata la gioia di Fabbri a fine gara e la corsa con la bandiera tricolore sulle spalle. «Tante volte mi svegliavo avendo sognato di aver vinto una medaglia ai Mondiali», le sue parole, «e poi andavo a lavorare per ottenerla. Ora è arrivata e non so nemmeno così dire, la dedico al mio coach Paolo Dal Soglio»

Larissa spera

E hai visto mai che oggi il podio di Fabbri non porti bene alla concittadina Larissa Iapichino, che si è qualificata per la finale del lungo donne e che, come Fabbri, vinse al Golden Gala di Firenze. Magari la doppietta in chiave viola (entrambi tifano Fiorentina) si ripeta con una medaglia per entrambi a Budapest. Invece il podio, anzi l'oro, è sfumato per Massimo Stano, il marciatore pugliese che puntava alla vittoria nei 20 km in cui aveva trionfato ai Giochi giapponesi, ieri partita in notevole ritardo per la pioggia. Stano si è dovuto ritirare dopo 15 chilometri, «perché le gambe non mi giravano, e non so cosa mi sia successo», e nella gara vinta dallo spagnolo Martin, il migliore degli azzurri è stato Francesco Fortunato, 11°.

Marcell per un soffio

Ieri è stato anche il gio rno di Marcell Jacobs, di nuovo in pista dopo l'unica apparizione sui 100 a Parigi, e tante peripezie dovute a problemi fisici. Ha corso nella sesta batteria dei 100, chiudendo al terzo posto in 10"15 e strappando la qualificazione alle semifinali per un solo centesimo di secondo, ai danni del canadese Brendon Rodney, quarto. «Era importante essere qui ma i 100 metri però non si possono improvvisare», ha detto Marcell. «Non puoi pensare di fare 9”80 senza aver fatto allenamenti o competizioni per due mesi: è andata come è andata. A livello tecnico abbiamo tante cose da sistemare, però abbiamo passato il turno. Domani (oggi, ndr ) è un'altra giornata, si spera con altre due gare (la finale è in programma alle 19,10, ndr ). La partenza è stata la peggiore della mia vita e ho dovuto fare una gara in rimonta». «Da oggi a domani non si possono fare miracoli», ha sottolineato, ma scenderò in pista tirando fuori tutto me stesso e ricordando un po' tutti gli ultimi mesi. Cercherò di tirar fuori l'energia che ho anche sotto le unghie dei piedi, per provare a correre il più veloce possibile».

Le altre gare

Tra gli altri azzurri, male la 4x400 mista e i siepisti Ala Zoghlami e Osama Zoghlami; bene il triplista Emmanuel Ihemeje (in finale con 16,91), beffato da un avversario all’ultimo balzo Tobia Bocchi, 13° con 16,66 a 5 cm dalla qualificazione. Nei 1500, in semifinale Gaia Sabbatini (4’03"04) e Ludovica Cavalli (4’03”81) e, tra gli uomini, Pietro Arese, Ossama Meslek e Joao Bussotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA