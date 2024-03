Fabbri è di bronzo: Italia, podio di peso 

Glasgow. Italia subito a medaglia ai mondiali indoor di atletica. A Glasgow nel peso Leonardo Fabbri conquista un super bronzo con 21,96 e si conferma sul podio iridato dopo l'argento all'aperto conquistato a Budapest della scorsa stagione. Oro allo statunitense e primatista mondiale Ryan Crouser (22,77), secondo il neozelandese Tom Walsh (22,07), ma tra i migliori quattro ci sono due italiani perché ai piedi del podio finisce il campione europeo indoor Zane Weir a 21,85. Fabbri è il primo a entrare in pedana e fa volare subito il peso a 21,96. Sfiora i ventidue metri l'azzurro che esulta per l'ennesima medaglia che lo conferma tra i più forti al mondo. Poi rivela: «Siamo stati bravissimi, nonostante un po' di nervosismo, perché non hanno accettato il peso a entrambi. Siamo stati bravi perché non era facile. Questa di Glasgow è una tappa di passaggio verso Parigi. Spero che la gente sia orgogliosa di noi, terzo e quarto al mondo non è facile, visto il livello che si è raggiunto».

Arriva quarta nel pentathlon Sveva Gerevini che con 4559 punti supera di nuovo il suo record italiano (4538 a fine gennaio) a un passo dal sogno della medaglia: il bronzo dell'olandese Sofie Dokter (4571) rimane a soli 12 punti di distanza. È il miglior piazzamento di sempre per l'Italia nelle prove multiple in una manifestazione mondiale. Nella finale dei 60 metri finisce ottavo Chiruru Ali, costretto a rallentare per un fastidio fisico a metà gara prima di chiudere in un poco significativo 8.00, dopo essersi qualificato con il primato personale di 6”53 e il secondo posto in semifinale, sesto crono complessivo. Doppietta americana: torna sul trono Christian Coleman in 6”41 che precede Noah Lyles (6”44), con il giamaicano Ackeem Blake terzo (6”46).

