Fabbri delude, tocca a Jacobs e Ali 

PARIGI. Forse lo ha tradito la pedana bagnata, fatto sta che una delle più cocenti delusioni di questa Olimpiade per l'Italia arriva dall'atletica e ha il volto di Leonardo Fabbri. Il fiorentino avrebbe dovuto lottare, getto dopo getto, con l'americano Ryan Crouser per la medaglia d'oro nel peso, invece è quasi subito fuori dalla lotta per il podio a causa dei nulli. Peccato solo per quel gran primo lancio atterrato oltre i ventidue metri e mezzo, se non oltre, ritenuto nullo perché Leo tocca di qualche millimetro il fermapiede con il tallone, quasi un replay della seconda prova nel turno eliminatorio. Roba da mordersi le mani, e non può certo consolarlo quel 21,70 del quarto tentativo con cui alla fine ottiene il quinto posto. La sua era una faccia da medaglia, invece con Crouser (oro), salgono quei gradini l'altro statunitense Joe Kovacs (per lui, ormai eterno secondo di questa specialità, è il terzo argento ai Giochi) e il giamaicano Rajindra Campbell, a dimostrazione che l'isola caraibica non è solo terra di sprinter. Undicesino l'altro azzurro Zane Weir, con 20,24 e due nulli.

Le altre gare

Nella 4x400 mista è sesta la staffetta dell'Italia in 3'11"84 con Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Vince l'Olanda di una straordinaria Femke Bol, in rimonta sugli Stati Uniti, 3'07"43 contro 3'07"74 a soli due centesimi dal record mondiale. Ottava nel triplo Dariya Derkach con 14,14 per replicare lo stesso piazzamento dell'anno scorso ai Mondiali. La finale più attesa è quella dei 100 metri donne, sulla pista bagnata dalla pioggia. Parte con qualche minuto di ritardo, proprio per attendere non scenda nulla dal cielo, poi via e vince in modo imperioso la rappresentante di Saint Lucia, isola che si trova nelle Piccole Antille, Julien Alfred che semina le rivali, tanto è vero che l'attesissima Sha'carri Richardson finisce con 10"82 contro il 10"72 delle vincitrice. Palpabile la delusione dell'americana glamour che si ispira a Wilma Rudolph e Florence Griffith, mentre l'impresa della nuova regina da Saint Lucia ricorda da vicino quella, 21 anni fa proprio allo Stade de France, dello sprinter di St. Kitt's and Nevis Kim Collins, che qui vinse l'oro dei 100 uomini. Piccolissimi stati che corrono forte e con cui bisogna sempre fare i conti, ma questa è l'atletica, lo sport più universale.

I 100 maschili

Oggi i riflettori sanno puntati sulla regina delle gare, i 100 metri: alle 20.05 le semifinali, un’ora dopo la finale. Ieri Marcell Jacobs ha corso in batteria in 10"05, il secondo del gruppo, ma quanto bastava: «Non mi sono piaciuto, le sensazioni non sono state ottime, sono rimasto un po' pesante, non sono andato come volevo, ma l'obiettivo era qualificarsi». Tanti sono andati meglio sul piano cronometrico: sotto i 10" sono scesi tra gli altri, il britannico Louie Hinchliffe (9”98), il giamaicano Oblique Seville (9”99), gli americani Kenneth Bednarek e Fred Kerley (9”97 per entrambi), 10” netto per l'altro giamaicano Kishane Thompson, mentre lo statunitense, tra i favoriti per la medaglia più preziosa, Noah Lyles, non è andato oltre il 10”04. C’è anche l'altro azzurro Chituru Ali, avanti con 10"12: può crescere.

