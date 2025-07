Fabbisogno di personale Asl: i dubbi dei sindacati 

Fabbisogno di personale in Asl, non ci sono buone notizie per Oss e infermieri. In compenso, aumentano gli amministrativi. Il piano lascia interdetta la Uil Fpl, per voce della sua segretaria regionale Aurelia Orecchioni. «Restiamo basiti. Non sono state aumentate le figure degli Oss e degli infermieri ed è incomprensibile alla luce delle indicazioni dell’assessorato e della Todde, che ha richiesto una ricognizione del personale precario che questa Asl ha avuto negli ultimi anni, per poi elaborare un nuovo fabbisogno». È di qualche giorno fa la protesta di quattro Oss in attesa di stabilizzazione da febbraio «Se questa azienda ha 10 oss con cantiere occupazionale e 3 interinali - prosegue la segretaria - significa che ne abbiamo e necessità. Ci sono gli Oss in graduatoria di stabilizzazione e in quella concorsuale in attesa. Per non parlare di graduatorie appena espletate di infermieri. Invece la scelta è ricaduta su un aumento di collaboratori amministrativi con un informatico, sacrificando 5 medici. Come si può pensare di aprire nuovi servizi o potenziare quelli esistenti?». Il riferimento è alle cure palliative e l’assegnazione degli infermieri alla pediatria, considerato l’arrivo dei medici e la centralità del servizio per tutto il territorio.

