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Dolianova.
11 agosto 2026 alle 00:38

Fa troppo caldo e le condotte si rompono 

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Tubi dilatati per il gran caldo e pressione più alta in rete nelle ore notturne. Sarebbero le cause che hanno provocato la rottura della condotta idrica di via Leopardi, a Dolianova, nella notte tra domenica e ieri. Un evento che ha messo in allarme i residenti, vista la forza con cui l’acqua sgorgava dall’asfalto.

I tubi sono letteralmente scoppiati creando in pochissimo tempo una grande voragine da cui usciva un fiume d’acqua. Per evitare l’allagamento della zona le unità di pronto intervento di Abbanoa hanno chiuso il serbatoio sul colle di San Sebastiano, unico modo per interrompere il flusso. Poi è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari che ha transennato l’area. A causa del guasto il centro abitato è rimasto senza fornitura idrica per ore, con pesanti disagi per chi doveva recarsi al lavoro. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda mattinata.

«Si è trattato di un guasto ordinario», fanno sapere dall’ufficio stampa di Abbanoa, «d’estate questi episodi sono più frequenti perché le condotte sono sollecitate dalle alte temperature e dalle escursioni termiche». Non si segnalano danni alle abitazioni: l’acqua, grazie alla pendenza di via Leopardi, è defluita verso via Cagliari senza fare danni.

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