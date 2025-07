«Fa troppo caldo, cambiate gli orari dell’ecocentro» 

A San Gavino il caldo afoso si fa sentire soprattutto nelle ore del primo pomeriggio ed è per questo motivo che i consiglieri di minoranza Bebo Casu (primo firmatario), Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno indirizzato al sindaco Stefano Altea e all’assessore all’Ambiente Fabio Orrù una mozione in cui chiedono la modifica degli orari dell’ecocentro comunale che sono concentrati nella fascia che va dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.

«Nel periodo estivo – rimarcano i cinque esponenti dell’opposizione – la fascia dalle 13 alle 16 comporta per i cittadini la necessità di compiere un’attività fisica poco indicata con temperature elevate e rischiosa in particolare per gli anziani. Il Comune deve favorire comportamenti corretti in linea con i suggerimenti dei medici che prescrivono di evitare l’esposizione del sole nelle ore calde». Il problema delle temperature elevate, tra l’altro, interessa non solo i residenti ma anche i lavoratori. Per questo i consiglieri di minoranza ricordano che gli stessi dipendenti della ditta Fomula Ambiente devono operare all’aperto in condizioni non ottimali: «La presidente della Regione Alessandra Todde ha firmato un’ordinanza che vieta lo svolgimento di attività lavorative prolungate all’aperto con temperature elevate. Per questo chiediamo che venga modificata la fascia in cui è possibile conferire i rifiuti, cercando soluzioni in orari in cui le temperature sono meno elevate di primo mattino o in tarda serata. Chiediamo che questa mozione venga inserita nel prossimo Consiglio comunale», concludono i firmatari.

RIPRODUZIONE RISERVATA