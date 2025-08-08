Fa razzia nel market e fugge con la refurtiva: bloccato e arrestato 

Un disoccupato di Selargius è stato arrestato dai carabinieri di Quartu mentre tentava di allontanarsi da un Centro commerciale Maury’s di via Del Lavoro dove aveva trafugato merce varia per un valore di 520 euro. Si tratta di Antonello Dalpadulo, bloccato e arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

I vigilantes del market lo avrebbero notato mentre cercava di uscire dal centro commerciale senza pagare. Dallo stesso “centro” è stata allarmata la centrale operativa dei carabinieri che ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, impegnata in un servizio proprio a Selargius. Bloccato dalle forze dell'ordine, il disoccupato è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto. La refurtiva è stata poi restituita al proprietario.

Su disposizione del magistrato, è stato poi accompagnato nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Ieri mattina l’indagato è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari che ha convalidato l’arresto, disponendo la scarcerazione dell’uomo in attesa della nuova udienza, ma impedendogli di uscire di casa durante la notte.

Sempre a Selargius, i carabinieri della stazione e quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno effettuato ieri altri controlli nel centro abitato e nelle periferie. Operazioni mirate contro possibili furti su auto e abitazioni, ma anche contro il piccolo spaccio di stupefacenti.

