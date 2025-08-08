VaiOnline
Selargius.
09 agosto 2025 alle 00:19

Fa razzia nel market e fugge con la refurtiva: bloccato e arrestato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un disoccupato di Selargius è stato arrestato dai carabinieri di Quartu mentre tentava di allontanarsi da un Centro commerciale Maury’s di via Del Lavoro dove aveva trafugato merce varia per un valore di 520 euro. Si tratta di Antonello Dalpadulo, bloccato e arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

I vigilantes del market lo avrebbero notato mentre cercava di uscire dal centro commerciale senza pagare. Dallo stesso “centro” è stata allarmata la centrale operativa dei carabinieri che ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, impegnata in un servizio proprio a Selargius. Bloccato dalle forze dell'ordine, il disoccupato è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto. La refurtiva è stata poi restituita al proprietario.

Su disposizione del magistrato, è stato poi accompagnato nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Ieri mattina l’indagato è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari che ha convalidato l’arresto, disponendo la scarcerazione dell’uomo in attesa della nuova udienza, ma impedendogli di uscire di casa durante la notte.

Sempre a Selargius, i carabinieri della stazione e quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno effettuato ieri altri controlli nel centro abitato e nelle periferie. Operazioni mirate contro possibili furti su auto e abitazioni, ma anche contro il piccolo spaccio di stupefacenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 