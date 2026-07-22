Fa più il destino o la volontà? Chiedetelo ai supereroi di oggi  

Il Lazzaretto di Cagliari si trasforma ancora una volta in laboratorio di idee a cielo aperto con la sesta edizione, a ingresso gratuito, di “Neanche gli Dei”, il festival letterario firmato da Vox Day che, sotto la direzione artistica di Davide Catinari, sceglie come filo conduttore il tema dei “Supereroi”, intesi come esploratori di rotte future capaci di decodificare le complessità del presente.

Il cartellone

L’avventura prende oggi il via alle 19 per tuffarsi immediatamente nelle profondità dell’animo umano grazie a Francesco Delpiano e al suo toccante “Tutto il mare che ho nel cuore: ma davvero possiamo cambiare il nostro destino?”, dimostrando come le nostre più intime fragilità possano mutare in eccezionali risorse evolutive. E se la rinascita individuale richiede di guardare dentro se stessi, la comprensione di un'intera comunità passa attraverso la riscoperta delle proprie radici ancestrali, un legame profondo che alle 20.30 viene esplorato da Tiziana Fenu con il saggio “Le Dee Silenziose”. Fenu, ricercatrice indipendente e firma della fortunata collana “JanaSophia l'Origine”, guida il pubblico in una minuziosa indagine transdisciplinare che intreccia l'architettura nuragica alle costellazioni celesti, svelando una cosmologia perduta legata al culto del principio femminile primigenio che resiste, silenziosa, nella memoria sarda. Ma la terra sarda non è solo custode di miti millenari, è anche un territorio vivo e ferito dalle contraddizioni della modernità, come racconta alle 21.30 Maurizio Onnis nel suo romanzo “Il candidato”. Abbandonando per una volta le consuete cornici storiche, questo poliedrico scrittore e consulente editoriale internazionale, noto all’estero anche come Carlos Leon Monteverde e Michael Crane, firma un'opera affilata che fotografa con brutale realismo la Sardegna odierna, sconvolta dall'assalto della speculazione energetica, ponendo interrogativi urgenti sul valore della partecipazione democratica. La finzione letteraria si fa poi dibattito alle 22, quando i temi caldi del romanzo si riversano nell'incontro pubblico dedicato al colonialismo energetico, sinergia con il festival letterario Mondo Eco che vede lo stesso Maurizio Onnis, qui nella veste di amministratore locale e fondatore della pionieristica Comunità Energetica Rinnovabile di Villanovaforru, dialogare intensamente con Luigi Pisci, volto e voce del coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica sull'Isola. La strenua difesa del territorio e dei beni comuni trova un'ideale prosecuzione domani alle 19, quando lo sguardo del Festival si allarga sui grandi scenari geopolitici globali grazie a Mauro Rango e al suo saggio “Fondare un nuovo mondo. Il ruolo della moltitudine”. Se la moltitudine rappresenta la speranza di un riscatto democratico, l’ombra del controllo tecnologico globale sembra muoversi in direzione opposta, come illustra magistralmente alle 20 Leonardo Guerra nel suo saggio-inchiesta “Palantir. Le pietre veggenti di Trump e il Risiko dei potenti. Oligarchie, tecnocrazie, pandemie e guerre”. La pervasività del profitto privato sulla vita delle persone trova una sponda nel declino dello stato sociale, un tema sviscerato alle 21 da Vittorio Agnoletto con il libro “L’industria della salute. Farmaci, privatizzazione e affari”. La complessa transizione della società italiana, dove il bene pubblico cede il passo all'individualismo e all'affarismo, non può essere compresa appieno senza analizzare la figura che più di o gni altra plasma l’immaginario collettivo degli ultimi decenni. Un compito affidato alle 22, per chiudere questi primi due giorni, a Pino Corrias con “Berlusconi Files. L’uomo di Arcore, la sua storia: memoria portatile per chi c'era e chi non c'era”.

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