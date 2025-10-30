VaiOnline
Tentata truffa.
31 ottobre 2025 alle 00:15

Fa finta di aiutarla ma rifornisce la sua autovettura 

Stava chiedendo aiuto per rifornire la propria autovettura al self-service, utilizzando la carta di credito, presso un distributore di carburante di Nuoro, quando un uomo, presente nell’area di servizio e in attesa di fare rifornimento a sua volta, si è offerto di darle una mano. Approfittando della situazione, però, l’uomo ha utilizzato la carta della donna per fare il pieno non all’auto di lei, ma alla propria vettura, per poi allontanarsi rapidamente.

Accortasi dell’inganno, la vittima, col serbatoio a secco e la carta di credito alleggerita, ha subito contattato la polizia per chiedere aiuto. Gli agenti della Volante sono intervenuti tempestivamente nel piazzale del distributore e, dopo aver raccolto le prime informazioni, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il responsabile.

Contattato prima telefonicamente dagli agenti di polizia, e vistosi scoperto, l’uomo è tornato al distributore - sostenendo di aver commesso un errore - ma una volta arrivato è stato identificato e ha restituito la somma di denaro indebitamente sottratta alla donna. La signora così ha potuto fare rifornimento ed è stata informata della facoltà di proporre querela nei confronti dell’uomo.

