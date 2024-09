Fa festa il Luogosanto 

ARZACHENA 0

LUOGOSANTO 1

Arzachena (4-4-2) : Ruzittu, Malu (29’ st Busu), Malgari, Bonacquisti, Pilo, Sanna (23’ st Brigida), Greggio (33’ st Croce), Fossati, Zela, Fernandez, Bonivardi. In panchina: Russu, Pirina, Orecchioni, Chessari, Palumbo. Allenatore: Spano.

Luogosanto (4-4-2) : Brunetti, Azara, (17’ st Ricciu), Zanon, Secchi And., Concas, Niang, Deriu, Occhioni (35’ st Bua), Cosseddu (25’ st Mossa), Secchi Ant. (10’ st Fink). In panchina: Raspitzu, Riccio, Frasconi, Scampuddu, Demuro, Bua. Allenatore: Madeddu.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Rete : nella ripresa 15’ Fink.

Note : ammoniti: Malgari, Sanna, Pilo, Secchi Ant., Niang, Fink; recupero: 2’ pt e 5' st.

ARZACHENA. La gara d’andata della coppa Italia di Promozione sancisce l’inizio della nuova stagione per le due compagini. La spunta il Luogosanto con merito, nella ripresa, grazie al diagonale vincente del brasiliano Hassan Fiori Fink.

Noia e caldo

Sbadigli e ventagli, sotto un sole estivo, fanno da cornice al “Biagio Pirina”, alla prima frazione di gioco. Le squadre, apparse contratte, si son date battaglie a centrocampo, senza riuscire a trovare il pertugio per mandare in rete gli attaccanti. Il primo brivido arriva da calcio piazzato, alla mezz’ora: Cosseddu, dal limite dell’area, trova il giro giusto per superare la barriera senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.

Decisivo

Cala il sole ed appaiono scampoli di bel gioco. I padroni di casa entrano in campo col piglio giusto e bussano, alla porta difesa da Brunetti, con la conclusione velenosa di Nela. Gli ospiti, al 15’, riescono a tessere un’ottima trama: il classe 2006 Occhioni (il migliore in campo) rifinisce per Azara, murato. Sulla ribattuta è lesto Fink a incastonare il pallone sull’angolo, alla destra di Ruzzittu. La reazione degli smeraldini non si fa attendere con Fossati ma Brunetti, in volo, chiude la possibilità del pareggio. Il Luogosanto ha la possibilità di raddoppiare di nuovo con Fink, vicino alla doppietta. Poi nel momento in cui la gara sembra essere archiviata, i padroni di casa hanno l’occasione migliore con Bonivardi che sciupa il tap-in e il pareggio, ipnotizzato dall’ottimo Brunetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA