Fa festa il Lanusei, la Ferrini capitola 

Lanusei 3
Ferrini Cagliari 2
Lanusei (4-2-3-1) : Dyguda, Mameli, Haas, Pedro Caeiro, Kouadio; Lusa, Caredda (22’ st Serra); Trindade, Fe. Usai (15’ st Martins), Rossato (35’ st Kouadio); Mereu (41’ st Loi). In panchina Fr. Usai, Doneddu, A. Manca, Marchetta, Paderi. Allenatore Piras.
Ferrini Cagliari (3-5-2) : Celli, Zedda, Vitale, Boi; Piras, Rinino (43’ st Lecca), Corda, Joao Mate (1’ st Capitta), Simongini (1’ st M. Manca); Vinci, Arangino. In panchina Arrus, Fanni, Avaro, Arisci, Floris, Congia. Allenatore Manunza.
Arbitro : Fronteddu di Nuoro.
Reti : pt 28’ Fe. Usai; 31’ Arangino, 45’ (a) Vitale, 48’ (r) Vinci; st 38’ (r) Martins.
Note : espulso Boi; ammoniti Fe. Usai, Vinci, Joao Mate, Vitale, Caredda; recupero 3’ pt-5’ st; spettatori 200.
Lanusei. Sotto l’albero di Natale, il Lanusei trova il successo (3-2) contro la Ferrini Cagliari. La squadra di Piras si affida alla qualità dei singoli e passa in vantaggio alla mezzora: cross con il contagiri di Gabriel Silva per Federico Usai che, di testa, insacca sul palo più lontano. L’1-0 resiste 180 secondi. Incursione di Vinci che a rimorchio trova l’accorrente Arangino, ex di turno, abile ad anticipare gli avversari per il tap-in vincente. Sequela di emozioni al tramonto del primo tempo: prima l’autogol di Vitale riporta avanti gli ogliastrini, poi il rigore (mani di Caredda) di Vinci ristabilisce l’equilibrio. Entra Martins e, 2’ dopo, colpisce la traversa. Al 38’ il brasiliano la decide su rigore, concesso per un mani in mischia sugli sviluppi di un angolo. La Ferrini chiude in 10 per l’espulsione di Boi.
