Fa festa il Cus Cagliari 

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu; N. Asunis, Prefumo, Puddu, Piroddi; D. Asunis, Caddeo, Demurtas (47’ st Loddo); Siddu (32’ st Zucca), Balloi (11’ st Fontana), Serra (11’ st Serpi). In panchina Follese, Baldussi, Melis, Mudu, Orrù. Allenatore Lantieri.

Pirri (4-3-3) : Grosso; Palmas, Lai, Cogoni, Cabiddu; Corda, Pandori (15’ st Catta), Nenna; Mastromarino, Loi, Manconi (27’ st Civile). In panchina Murtas, Meloni, Ambu, Bruno, T. Nicola, D. Nicola. Allenatore Busanca.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : nel primo tempo 16’ Serra (r), nella ripresa 50’ Serpi.

Note : ammoniti Prefumo, Demurtas, Palmas, Nenna, Mastromarino, Cabiddu, Pandori. Recupero 3’ pt-6’ st.

Vittoria cinica del Cus Cagliari nel derby col Pirri, una partita nella quale la squadra del tecnico Lantieri si presenta con cinque indisponibili. Gli ospiti hanno la maggior parte delle occasioni ma non riescono a concretizzarle.

Al quarto d’ora rigore per il Cus: l’arbitro segnala un contatto fra Corda e Serra, quest’ultimo trasforma. In chiusura di tempo bella giocata a destra di Mastromarino, che salta un avversario e da posizione defilata calcia trovando la copertura di Pillitu sul primo palo. Un minuto più tardi (già nel recupero) Cabiddu calcia ma il tiro viene murato, poi Corda sfiora il palo con un destro piazzato da 25 metri.

Altro rigore

Neanche un minuto dall’inizio della ripresa e il Pirri ha la grande chance per pareggiare: tiro di Mastromarino respinto da Pillitu, quindi Loi viene agganciato in area: è rigore. Sul dischetto va Corda ma Pillitu è bravissimo e respinge alla sua destra. All’8’ Cabiddu si ritrova solo davanti al portiere, il suo tocco è debole e permette la parata. Ancora Pirri al 25’: punizione da destra, Catta devia di testa e Pillitu che deve intervenire di nuovo per alzare sopra la traversa. A dieci minuti dal termine cross basso, destro di Mastromarino e palla fuori di poco. Proprio al 90’ sempre Mastromarino sfiora l’1-1 con un sinistro sulla traversa. Col Pirri sbilanciato in attacco, al quinto di recupero contropiede e bel pallonetto di Serpi da 25 metri per il raddoppio.

