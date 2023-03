Fa festa il Castiadas  

Castiadas 1

Villasimius 0

Castiadas (4-2-3-1) : Aramu, Dessì (30’ st Casciello), Ruggeri, Ambu, Massessi, Sitzia (12’ st Crobe), Pilosu, Cappai (9’ st Onano), Caddeo, Mura, Mboup. In panchina Pani, Deiana, Casciello, Olivieri, Capelli. Allenatore Fenza (Dessì squalificato).

Villasimius (3-5-2) : Maine, Chessa, Marci, Valentini, Porcu, Ferro (42’ st Cirlini), Sabatel, Arnaudo, Iesu, La Valle, Caliendo. In panchina Gonzalez, Masullo, Sirigu, Scalcione, Bernia, Matta, Taricco, Mullano. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Rete : 46’ st (r) Mboup.

Note : espulso Massessi al 17’ st per doppia ammonizione; ammoniti Caliendo, Sitzia, Iesu, Onano, Cirlini; angoli 1-4 per il Villasimius; recupero 1’ pt e 8’ st.

Castiadas . Con un rigore di Carlos Mboup in pieno recupero il Castiadas si aggiudica il derby del Sarrabus contro la capolista Villasimius. La squadra di Cristian Dessì mantiene la seconda posizione ed è a sei punti dalla vetta a tre giornate dal termine. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi. Alla fine l’ha spuntata la squadra di casa nonostante l’uomo in meno dal 17’ della ripresa. I padroni di casa, in formazione rimaneggiata, sono scesi in campo col 4-2-3-1. Ospiti col 3-5-2 col capocannoniere Iesu sulla fascia destra.

La gara

Al 13’ La Valle entra in area e serve in orizzontale Ferro che in scivolata colpisce clamorosamente il palo a porta sguarnita. Al 16’ lunga rimessa laterale di Iesu dalla destra, Aramu sbaglia l’uscita, Ferro calcia a botta sicura, un difensore biancoverde salva sulla linea. Al 23’ punizione di Mura dalla trequarti, Sitzia da buona posizione non riesce a calciare con forza, Maine blocca. Al 28’ punizione di Mura dal vertice destro, Maine vola e devia in angolo. Sull’azione del corner, Mboup dal vertice dell’area piccola non trova lo specchio. Al 29’ Mboup calcia rasoterra dal limite dell’area, palla di poco a lato. Al 38’ punizione di La Valle dalla sinistra, deviazione aerea di Valentini, la palla è diretta verso il fondo, Porcu la rimette in gioco ma la difesa di casa libera. Nella ripresa il Villasimius ripropone il 4-3-3.

Dal dischetto

Al 14’ tiro cross di Caddeo dalla sinistra, la palla colpisce la parte alta della traversa. Al 17’ espulso Massessi per doppia ammonizione: Mura arretra sulla linea difensiva. Al 25’ diagonale di Iesu dal vertice destro, palla a lato. Al 43’ cross di Cirlini, devia da due metri Caliendo, prodezza di Aramu. Al 46’ Mboup lanciato a rete è steso in area da Valentini. È rigore: Mboup trasforma. Al 52’ cross di Caliendo, testa di Valentini, sfera sopra la traversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata