Fa festa anche il Tc Cagliari: salvo 

Ore 13.20, il Tc Cagliari è salvo. Battendo ieri 2-1 il Park Tc Genova, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello si sono assicurate un posto nella Serie A1 di tennis a squadre femminile anche per il 2025. Dopo la vittoria per 3-1 dell'andata, al Tc Cagliari bastava vincere due dei quattro match in programma sui campi in terra battuta di Monte Urpinu. I primi due singolari erano iniziati e finiti praticamente in contemporanea, con Alessandra Mazzola che ha battuto 6-3, 6-4 la tedesca Anne Schaefer, mentre Barbara Dessolis ha perso 7-5, 6-0 contro Cristiana Ferrando. Il punto-salvezza lo ha portato Marcella Dessolis, che nel match tra “vivai”, ha superato 6-4, 6-3 Anita Bertoloni.

A quel punto, inutile il doppio, è partita la festa delle rossoblu, che hanno centrato la salvezza dopo aver sfiorato le semifinali-scudetto, scivolate via solo per un minor numero di incontri vinti nella regular season rispetto alle altre due squadre che erano attivate con loro a pari punti in classifica: l'At Verona (che si è qualificata per la finalissima vincendo 3-1 in casa e pareggiando 2-2 al Tc Padova) e il Tc Rungg di Appiano (che è stato stoppato dal Ct Palermo, 2-2 in Sicilia e sconfitta 1-3 sui campi di casa). La forza del gruppo dal quale è uscito il Tc Cagliari lo dimostra anche il Tennis Beinasco, ultimo nella regular season, ma bravo a centrare la salvezza nel doppio confronto contro la Società Canottieri Casale Monferrato (2-2 in casa e 3-1 in trasferta).



