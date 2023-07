«F2i non ostacoli il polo per le manutenzioni» 

E adesso a Olbia il caso degli hangar ex Meridiana brucia, i tecnici che hanno lavorato per anni nel polo manutentivo dismesso (tutti licenziati) sono sul piede di guerra. Non capiscono perché sia stata “congelata” la potenziale offerta di AeroItalia per un nuovo centro internazionale delle manutenzioni nell’aeroporto Costa Smeralda. La sigla sindacale Cobas, che rappresenta il personale licenziato da Air Italy (ex Meridiana), ha preso contatti direttamente con i vertici della compagnia. Dice Agostino Putzu, leader dei tecnici e dirigente Cobas: «Ci chiediamo perché il rilancio del polo manutentivo aeronautico è al palo. Eppure le notizie che abbiamo sono confortanti. Nei giorni scorsi ci siamo confrontati con il Ceo di AeroItalia, Gaetano Intrieri. La compagnia ha ribadito la volontà di avviare, in associazione con Seas, un progetto per la riapertura e lo sviluppo del polo manutentivo aeronautico di Olbia. I numeri sono molto interessanti, l’avvio di questo progetto garantirebbe sia la riassunzione degli ex dipendenti AirItaly licenziati nel 2022 sia nuova occupazione qualificata per i giovani della nostra Regione, all’interno di un polo tecnologico che nei decenni passati ha sempre rappresentato l’eccellenza». Il sindacalista spiega che «ad oggi, l’unico ostacolo per la realizzazione sembrerebbe la resistenza della società F2i, la società di gestione dell’aeroporto, ad affittare ad AeroItalia gli hangar». Putzu aggiunge: «Abbiamo chiesto alla Regione di intervenire per verificare quale sia lo status giuridico degli hangar, che noi riteniamo essere beni pubblici. Sul punto ci è stata garantita una verifica». La Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, controllata da F2i, ha comunicato che sarà pubblicato un bando per l’affidamento degli hangar. Ma Cobas chiede una risposta immediata: «Mobiliteremo il personale ex AirItaly per sollecitare l’intervento delle istituzioni e le forze politiche, al fine di sbloccare la vertenza del polo manutentivo aeronautico di Olbia».