«F16, abbiamo bisogno della Grecia» Zelensky incontra il premier Mitsotakis 

Atene. «Abbiamo bisogno dell'aiuto della Grecia per addestrare i piloti degli F16», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando Atene per la collaborazione portata avanti fino ad ora, al termine dell'incontro con il premier greco Kyriakos Mitsotakis nella sede governativa di villa Maximos, nella capitale greca.

Si tratta della prima visita ufficiale di Zelensky in Grecia. Il presidente ucraino ha poi ribadito: «Abbiamo bisogno di aiuto per rendere stabile il corridoio del grano». Il premier greco, da parte sua, ha riaffermato la solidarietà della Grecia nei confronti di Kiev, ricordando i legami storici della Grecia con l'Ucraina.

«Nessuno dimentica i crimini a Mariupol, lo stesso vale per Odessa, così come per Kiev e altre regioni del vostro Paese», ha ribadito Mitsotakis, aggiungendo: «Condanniamo inequivocabilmente i crimini di guerra, che devono essere puniti dalla giustizia internazionale».

