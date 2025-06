“F1 The Movie”: buona la prima a Pratosardo 

Rosas porta Hollywood a Pratosardo, a Nuoro, e il cinema fa sold out. Centinaia di persone si sono recate al cinema Multiplex di Pratosardo per il film “F1 The Movie”, prodotto da Apple Original Films, diretto da Joseph Kosinski e in uscita in tutto il mondo, su distribuzione Warner Bros Pictures, tra il 23 e il 27 giugno (il 25 in Italia). Applausi infiniti e sala piena per la prima nuorese del film con una serata offerta da IWC Schaffhausen, sponsor della pellicola, e dalla storica gioielleria Rosas 1945.

Ad accogliere il pubblico il titolare di Rosas 1945 Marco Rosas e la responsabile marketing di IWC Schaffhausen Italia, Matilde Mulas. La famiglia Rosas si mostra ancora una volta in prima linea nella realizzazione di eventi e iniziative rivolte al territorio, con un focus sul Nuorese. Il film parla della storia di un ex campione di Formula 1 americano, Sonny Hayes (interpretato da Brad Pitt), ritiratosi nelle serie minori a seguito di un grave incidente. Un giorno, il suo amico ed ex compagno di corse Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario della scuderia Expensify APX GP, lo convince a rimettersi in gioco per salvare il team dal fallimento e fare da mentore al talentuoso pilota britannico Joshua Pearce (Damson Idris). Multiplex. (gi. pi.)

