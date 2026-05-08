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Festival.
09 maggio 2026 alle 00:47

Ezio Mauro, Cuzzocrea e Gambarini oggi a Sanluri  

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Seconda giornata per il Festival Sanluri Legge in programma nel giardino del Castello: si parte alle 16 con “La ribelle di Dio” (Piemme) di Livio Gambarini, un romanzo storico incentrato sulla figura di Margherita da Arco, seguace di Frate Dolcino. Coordina Marcello Caneglia.

Alle 17.30, “L’irresistibile miraggio del mondo”, il reading di Paola Soriga con musiche di Francesco Medda Arrogalla e Pier Nicola Di Muro e video di Ivana Marrone. Alle 18.45 “E non scappare mai” (Rizzoli) di Annalisa Cuzzocrea che dialogherà con Gianni Usai. La parola passa a Ezio Mauro, che sabato alle 20 presenta “Il silenzio dell'opinione pubblica” (Feltrinelli), un avvincente saggio dove insieme con Zygmunt Bauman si interroga sulla trasformazione della moderna agorà nell'epoca dei social media, tra la crisi dei tradizionali mezzi d'informazione e il disorientamento dovuto al flusso costante di notizie, la distanza tra politica e società, le nuove derive antidemocratiche e il declino dell’occidente.

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