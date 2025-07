Eyof, Pinna supera la prima fase 

Con due vittorie, Laura Alba Pinna ha superato le fasi preliminari del torneo di tennistavolo in corso a Skopje. La capitale della Macedonia del Nord è sede della diciottesima edizione dell’Eyof, il “Festival Olimpico Estivo della Gioventù Europea”. La (quasi) sedicenne atleta del TT Sassari mercoledì ha perso la prima partita, 3-0 con l’austriaca Nina Skerbinz. Poche ore dopo, a un passo dalla sconfitta, ha rimontato due set e battuto 3-2 l’islandese Gudbjorg Vala Gunnarsdottir. Ieri, nella partita decisiva, ha superato 3-1 la bielorussa Varvara Zaitsava. Oggi alle 18 l’ottavo con la polacca Katarzyna Rajkowska, poi il doppio misto con Erik Paulina, contro Degive e Lewyckyj (Belgio).

Avversarie in Europa

Il Quattro Mori sarà ancora testa di serie nella Champions League femminile. Settima nel ranking entrerà in scena nel secondo turno. Santa Tecla Nulvi debutta il 29 agosto nella Champions maschile, a Novi Sad, in Serbia. Nel Gruppo B troverà l’SKK El Nino Praga, i danesi del Roskilde e i francesi dell’Alliance Nimes Montpellier dei fratelli Lebrun. Felix è il numero 6 del mondo, Alexis è il numero 11. Gli avversari della Marcozzi nell’Europe Cup, primo turno a novembre, sono il Gliwice (Polonia) e l’Alicante (Spagna). Il TT Sassari, nel torneo femminile, sarà opposto a Universidad de Burgos (Spagna), Tal Tech (Estonia) e Do Juncal (Portogallo).

