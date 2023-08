Extreme-E raddoppia e torna a Teulada  

Altre due gare. Extreme-E, la serie internazionale riservata ai Suv elettrici sbarcherà di nuovo in Sardegna, il 16-17 settembre, per il penultimo doppio X Prix della stagione 2023, sempre con l'Automobile Club d'Italia e il supporto della Regione Sardegna e dell'Esercito Italiano. La seconda tappa italiana (che sostituisce quella Argentina) si disputerà ancora all'interno dell'area addestrativa del Poligono militare di Capo Teulada, ma su un tracciato rivisitato. In gara per i Round 7 e 8 saranno i medesimi dieci team che partecipano all’edizione del campionato più combattuto della sua breve storia, con l'Acciona Sainz Xe Team in testa con 109 punti, quattro in più dei campioni 2021 del Rosberg X Racing e 14 in più di Veloce, terzo grazie ai due successi in stagione. A luglio erano stati i due piloti (un uomo e una donna per regolamento) Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson a permettere al team di Nico Rosber di riaprire il campionato.

«È una notizia entusiasmante che l'Extreme-E torni in Sardegna per il prossimo round di settembre, un luogo che ci ha sempre regalato scenari avvincenti e gare spettacolari fin dalla prima edizione della serie», ha detto Alejandro Agag, ceo e fondatore di Extreme-E, confermando di voler «disputare delle date anche negli Usa e nel Sud America, che già tocchiamo con la tappa di dicembre in Cile».

RIPRODUZIONE RISERVATA