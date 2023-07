Extreme E, oggi le prove libere dell’Island X Prix 

Le api non le ha viste. Sebastien Loeb, nove volte campione del mondo Rally, non era tra i piloti che ieri a San Sperate si sono bardati da apicoltori e hanno visitato gli alveari del consorzio Terrantiga (che opera dal 1770), dove hanno capito come funziona la produzione del miele e come vengono accudite le api. Un modo diverso, certo, da quello scelto dal “Legacy Programme” di Extreme E, il circuito mondiale dei Suv elettrici che punta i riflettori sulle emergenze ambientali dovute ai cambiamenti climatici. E che affiancherà all’Island X Prix l’impegno (condiviso con MedSea Foundation) di ripopolare con piante mellifere le zone colpite dagli incendi, tra le cui vittime ci sono anche milioni api.

Le prove

Loeb, come detto, non c’era. È sbarcato nell’Isola in tarda mattinata ed è andato direttamente a Teulada. Sul circuito di 3,5 km, allestito all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito, oggi andranno in scena le prove libere per i venti piloti (una donne un uomo per ciascuno dei venti team) sui prototipi che domani e domenica daranno vita alle due prove della terza tappa dell’Extreme E. Un circuito che non è soltanto molto diverso da quelli di Arabia Saudita e Scozia che hanno ospitato le prime tappe, ma è anche molto cambiato rispetto agli anni precedenti e non solo perché è più corto. Nel paddock, chi l’ha visto (ieri c’era la ricognizione a piedi anche dei piloti), lo descrive come più veloce e più spettacolare, perché ci sono più punti in cui la sede stradale consente di tentare i sorpassi.

Nel paddock

Non c’è soltanto quello. Ieri nel paddock i team hanno anche provato un’operazione fondamentale che è quella del cambio di pilota, resa più complessa dal fatto che la differente corporatura obbliga la donna a inserire (o togliere) il proprio calco del sedile: i migliori riescono a farla in 35/40”. Tutte cose che ha osservato con curiosità Erica Garau, 24enne di Serrenti, all’ultimo anno della laurea magistrale in ingegneria meccanica, che fa parte del progetto di Extreme E, Aci e Università di Cagliari: lei è la più fortunata di 60 colleghi che oggi vivranno l’intera giornata nel paddock. Il Team Andretti (a proposito, oggi arriva Michael), l’ha scelta per l’intero weekend. Un’esperienza che, vista dal di dentro, ora le sembra ancora più grandiosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA