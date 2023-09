Extreme E in Sardegna, weekend con tante novità 

Sono tante le novità che si porta dietro la carovana (in realtà tutto arriva su una nave, la St. Helena) di Extreme E, sbarcata di nuovo in Sardegna e non soltanto con i Suv elettrici già ammirati per tre edizioni. In attesa dei due Island X-Prix di sabato e domenica (settima e ottava tappa della stagione 2023, in diretta su SportMediaset e Dazn), domani l’Area Addestrativa dell’Esercito a Capo Teulada aprirà le porte ai tifosi sardi (sono rimaste poche decine, e tutte per domani, dei trecentotrenta posti disponibili) per un tour del circuito e del paddock. Le macchine sono già lì e assieme ai dieci team ci saranno anche alcuni laureandi in ingegneria sardi che saranno inseriti nell’organico per un’esperienza difficilmente ripetibile, già fatta da una loro collega a luglio.

Le novità non finiscono qui. Oltre alle auto, nel weekend organizzato da Aci con il supporto della Regione e dellEsercito, saranno in scena, in un percorso riservato, le moto elettriche, sotto l’egida della Fmi (la federazione motociclistica). Intanto Extreme E ha firmato con la Fia un accordo per un mondiale per suv alimentati a idrogeno, dal 2025.

Molto più legati alla tradizione sono invece gli ingredienti dei ravioli che i piloti hanno cucinato ieri pomeriggio in due ristoranti di Porto Pino (Sant’Anna Arresi), in un incontro finalizzato alla scoperta della cultura sarda. ( c.a.m. )

