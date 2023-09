Extreme E, i suv elettrici in mostra nel Sulcis 

L’avveniristico Suv Odyssey21, uno degli undici prototipi (dieci sono dei squadre, uno “del campionato”) che danno vita al circuito dell’Extreme E, torna oggi in tour nel Sud-est dell’Isola. In vista dell’Island X Prix, che il 16-17 settembre riporterà il circuito mondiale dei fuoristrada elettrici nell’Isola per il settimo e ottavo round, gli appassionati potranno ammirare il Suv, sempre dalle 19 alle 22, oggi a Sant’Antioco, in piazza Pino Ferralasco, domani a Porto Pino (nell’area parcheggio che ospita anche il mercatino), e venerdì a Teulada, i piazza Mazzini (di fronte al Municipio). In queste tre tappe di “Aci and Extreme Showcar”, rappresentanti dell’Automobile Club d’Italia e di Extreme E, spiegheranno ai presenti i dettagli dell’auto, dell’Island X Prix e della serie che, col supporto della Regione Sardegna, vede l’Isola sempre presente sin dalla nascita e, quest’anno, addirittura con due doppi appuntamenti.

Il prossimo è in programma fra 10 giorni, sempre al- l’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito a Teulada, su un circuito rivisitato. Sullo sfondo, come in ciascuna tappa, le tematiche ambientali e gli effetti dei cambiamenti climatici, per i quali Extreme E ha attivato un Legacy studiato ad hoc per lasciare un’eredità positiva sul territorio. La novità sarà invece la prova delle moto elettriche, su un circuito separato. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA