Extraprofitti, maggioranza divisa 

La tassa sugli extraprofitti bancari agita la maggioranza e fa innervosire in modo particolare Forza Italia. Non è solo una questione di contenuti, ma anche di metodo, come chiarisce il segretario di FI e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da “Il Foglio”. Mentre Matteo Salvini parla di «giustizia sociale» e di totale accordo con il ministro dell'economia Giorgetti. Sulle ragioni della tassa siamo tutti d'accordo, spiega il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, sentito dal “Corriere della sera”, ma ci sono forti perplessità sulle modalità tecniche e di approccio. A cominciare dal fatto che l'intervento sarebbe stato deciso da Palazzo Chigi a insaputa di Bankitalia - si ragiona in ambienti della coalizione - e senza apparenti contatti con le banche.

Piano B

Tant'è che si starebbe già pensando di correre ai ripari introducendo l'opzione della deducibilità, che poi dovrà essere studiata approfonditamente per definire tutte le possibili varianti, anche e soprattutto a tutela dei piccoli istituti. «Mi auguro onestamente che in Consiglio dei ministri una cosa come quella avvenuta con la norma sugli extraprofitti delle banche non accada più», dice Tajani che poi affonda: «Le cose potevano essere fatte meglio, ora dobbiamo preservare la nostra credibilità internazionale e rassicurare gli investitori». «Presenteremo emendamenti, ne valutiamo uno per escludere i piccoli istituti dalla norma», prosegue il leader di FI rimarcando che le misure varate lunedì scorso dal Cdm «non erano stata concordate, invece doveva esserci una discussione prima e non un dibattito successivo all'approvazione». Dulcis in fundo: «Il pacchetto andava annunciato a mercati chiusi».

Polemica

Il senso del ragionamento del vicepremier azzurro si può sintetizzare in questi termini: «Si può fare tutto, ciò che conta è farlo bene e in questo caso le cose potevano essere fatte meglio».«Se servono soldi per il bilancio dello Stato è giusto che possano essere presi anche dalle banche, ma senza che questo sembri un atto ostile, dobbiamo preservare la nostra credibilità internazionale, non possiamo permetterci di spaventare gli investitori mostrando un atteggiamento punitivo con gli istituti che, per di più, sono indispensabili nelle situazioni di difficoltà finanziaria».

Soluzioni

Le modifiche a cui lavora Forza Italia puntano anzitutto a «tutelare le piccole banche, quelle più vicine ai cittadini», afferma il vicepremier. Da qui la necessità di ascoltare l'Abi e tutti gli altri soggetti, anche se sarà poi la politica a decidere. Uno degli obiettivi di FI è dunque quello di tutelare le piccole realtà.

E questo fa ipotizzare, in ambienti della maggioranza, la possibilità di un aggiustamento sia sul tetto alla tassa, lo 0.1% dell'attivo che potrebbe essere ridotto per i piccoli istituti, se non abolito del tutto, per esempio. Con un meccanismo di gradualità che potrebbe essere applicato anche per la deducibilità, sempre favorendo - in percentuale - le piccole banche. Tutte ipotesi che dovranno trovare ovviamente riscontri concreti alla ripresa dell'attività parlamentare, a settembre.

