Extraprofitti, lo Stato incassa 6,2 miliardi 

Secondo un report dell’Ufficio studi della Cgia, lo Stato italiano doveva incassare dalla tassazione sugli extraprofitti 13,6 miliardi di euro. In realtà e ha riscossi solo 6,2, meno della metà di quanto stimato inizialmente. Se il provvedimento del contributo di solidarietà a carico delle grandi imprese energetiche messo in campo dal Governo Meloni ha raggiunto l’obbiettivo, anzi ha addirittura incassato quasi un miliardo in più, la misura approvata dal Governo Draghi, invece, è stata un mezzo flop. Dei 10,8 miliardi attesi ne sono stati incassati solo 2,8. Per contro, il contributo di solidarietà a carico delle grandi imprese energetiche approvato dal Governo Meloni dopo qualche mese dal suo insediamento, nel 2023 ha consentito all’erario di incassare 3,4 miliardi di euro; quasi un miliardo in più dei 2,6 preventivati inizialmente.

Non solo. A seguito del ricorso presentato da alcune grandi aziende del settore energetico, nel mese scorso la Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato il provvedimento , ritenendo illegittima l’inclusione delle accise nella base di calcolo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti. Pertanto, stando alle prime stime, lo Stato dovrà restituire alle aziende pagatrici almeno 150 milioni di euro.

