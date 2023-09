Extraprofitti delle banche, sulla tassa cala il gelo della Bce 

Arriva lo stop della Bce alla tasse sugli extraprofitti delle banche. «Non va usata per risanare il bilancio», scrive Francoforte nel parere sull’imposta, e va usata «con cautela» per evitare che impatti sulla qualità creditizia degli istituti. Un monito che arriva dopo la bocciatura dell’Abi su una misura che Giorgia Meloni è intenzionata a portare avanti. Secondo la Banca centrale i punti dolenti sono molti: «Limitare la capacità degli enti creditizi di mantenere posizioni patrimoniali adeguate» potrebbe «mettere a repentaglio una regolare trasmissione delle misure di politica monetaria». E ancora: essendo una una tantum bisogna «evitarne l’uso a fini generali di risanamento di bilancio». «L’imposta straordinaria - dice infine l’istituto - può rendere più costoso per le banche attrarre nuovo capitale azionario». Rilievi che non sembrano destinati a bloccare una norma che potrebbe fruttare, sottolinea Meloni, «qualcosa meno» di tre miliardi. La tassa, rivendica la premier, «non ha un intento punitivo» e si andrà avanti.

«Quello che pensa la Bce dell’intervento economico dell’Italia sulle banche - rincara Matteo Salvini - mi interessa relativamente. Il decreto arriva in Parlamento, che è sovrano, e io sono assolutamente convinto che se a fine anno le banche italiane, invece di avere profitti superiori a 20 miliardi, ce l’avranno di 2-3 in meno e i soldi verranno usati per gli stipendi, non soffriranno». Insomma, avanti sulla misura che potrebbe comunque subire degli aggiustamenti in Senato. Oggi scade il termine per gli emendamenti e Forza Italia ha fatto sapere che chiederà delle modifiche. «Se ci sono correttivi da fare - avverte però la premier - si possono fare ma non intendo fare marcia indietro. Modifiche si possono fare a parità di gettito».

RIPRODUZIONE RISERVATA