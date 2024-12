Extra alberghiero, settore in rivolta

Le reazioni non si fanno attendere. A ventiquattr'ore circa dallo stop al check-in da remoto - messo nero su bianco con apposita circolare partita dal ministero dell'Interno - il settore extra alberghiero è in agitazione. «È l'ennesima mazzata che va a sommarsi a tutta una serie di restrizioni che non fanno altro che danneggiarci e penalizzare il comparto»: è il commento unanime dei gestori che si sfogano mentre il malumore continua a crescere.

La circolare

A incendiare gli animi è il documento a firma del capo della Polizia, Vittorio Pisani, e partito da Roma: stabilisce nuovi obblighi per le strutture ricettive. Nel dettaglio: «L'obbligo di identificazione previsto dal citato articolo 109 Tulps può ritenersi assolto soltanto mediante la concreta verifica, in presenza, dell'identità personale dei clienti», si legge nel testo. Nello stesso si sottolinea l'obbligo in capo alle strutture ricettive di comunicare alle questure, entro 24 ore dall'arrivo, le generalità delle persone alloggiate, che deve seguire «la compiuta identificazione del cliente» attraverso una verifica diretta dei tratti somatici: quindi necessariamente di persona e non più attraverso la consolidata pratica del check-in fai da te.

Le associazioni

Una nuova e ulteriore stretta per chi si occupa soprattutto di affitti brevi, che fa discutere e storcere il naso agli host. «Se l'intento è quello di garantire la sicurezza non penso sia la strada giusta da percorrere per risolvere un problema che tra l'altro non mi risulta ci sia mai stato», commenta Maurizio Battelli, presidente regionale di Extra, associazione dell'extra alberghiero. «Una disposizione restrittiva e senza senso, che rischia di avere ripercussioni negative su tutto il settore e che ovviamente preoccupa i gestori ancora una volta puniti per non si capisce quale colpa originaria». Sulla stessa linea c'è Laura Zazzara, presidente dell'associazione regionale dei b&b: «Non possiamo che essere tutti furibondi per l'ennesimo accanimento che colpisce il settore e si inserisce in un inaccettabile clima di caccia alle streghe», osserva. «Il 2024 è iniziato con una serie di imposizioni quali ad esempio l'introduzione del codice Cin, l'obbligo del prelievo della cedolare secca dalle piattaforme, dei rilevatori di monossido, del gas combustibile, dell'estintore da sei chili, e l'aumento del 26 per cento sulla seconda struttura. Questa nuova circolare sembra un modo per boicottare ancora di più un comparto costantemente sotto attacco».

I gestori

Concetti ribaditi dai gestori di camere e strutture cittadine. «Siamo contenti che si abbia a cuore la sicurezza, ma questo è un palese accanimento contro il settore», ribadisce Carmen Macchia, titolare di un b&b. «La tecnologia consente di riconoscere il cliente senza l'obbligo della presenza: un onere aggiuntivo che limita e va a ledere le nostre attività». Anche Oliviero Melis, che gestisce un centinaio di posti letto, parla di «accanimento, immotivato e senza senso, se non quello di colpire ancora una volta il settore dell'extra alberghiero che dà lavoro e crea un indotto importante ma continua a essere penalizzato».

