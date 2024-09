Export sardo, tesoro da 8 miliardi 

Il “made in Sardegna” vola ed è pronto a sfondare il tetto degli otto miliardi di euro nel 2024. L’anno solare ovviamente non è terminato, ma il bilancio parziale del primo semestre stilato dalla Cna Sardegna promette benissimo con un incremento di 600 milioni di euro ottenuto fino allo scorso giugno. A trainare il boom sono alcuni settori nevralgici, come l’agroalimentare, ma anche l’aumento generalizzato dei prezzi che ha fatto salire più dello scorso anno il valore delle merci vendute oltre i confini dell’Isola.

I numeri

«Nell’ultimo trimestre si è registrata una variazione che, nel totale dei primi sei mesi, è arrivata al +18,8% rispetto allo stesso periodo del 2023», si legge nella nota Cna. «Il valore complessivo dei prodotti isolani venduti all’estero è passato da 3,2 miliardi a 3,8 miliardi: un guadagno di oltre 600 milioni di euro».

I presupposti per un anno vicino ai record storici sono quindi più che solidi: «Se la seconda parte dell’anno dovesse confermare le tendenze positive, il 2024 potrebbe chiudersi con un bilancio non distante dagli 8 miliardi di euro, cifra da confrontare con il record di 8,9 miliardi registrato nel 2022», evidenziano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna. «Da notare, inoltre, che, se si esclude il settore della raffinazione petrolifera che rappresenta oltre l’81% del totale, la crescita annua dell’export si amplifica, arrivando a quasi il +30%. Uno dei motori è sicuramente l’agroalimentare (+10,2%), che ha fatto registrare una nuova espansione dopo cinque anni di crescita ininterrotta. Restando nell’ambito manifatturiero: bene il settore chimico-farmaceutico, in netta ripresa (+39%) dopo il crollo del 2023; ancora positivo l’andamento del settore della lavorazione dei metalli (+65%); bene macchinari e apparecchiature (+50%), così come il tessile (+26%). Arretrano, di contro, le vendite di prodotti in legno, carta e stampa (-13,1%) e prodotti di minerali non metalliferi (-15,6%)».

Inflazione

Il risultato tuttavia è stato di sicuro “drogato” dall’impennata registrata dai prezzi: «I dati riportati dalla ricerca – proseguono Tomasi e Porcu - si riferiscono al valore delle vendite valutati a valori correnti; dunque, una parte della crescita osservata è da imputare alle dinamiche dei prezzi».

Se ad esempio si prende in considerazione la situazione del primo semestre 2019 (prima dell’esplosione della crisi sanitaria e prima dell’impennata dei prezzi dell’ultimo biennio) «la crescita dell’export isolano passerebbe dal +43% valutato a prezzi correnti (I semestre 2024 su I semestre 2019) al più modesto +9,5% a prezzi costanti; in altre parole, oltre il 78% della crescita osservata è da attribuirsi all’inflazione dei prezzi», conclude la Cna. «Se valutato ai prezzi del 2019 sulle quantità reali la dinamica del nostro export diventerebbe negativa a riprova della difficoltà del nostro export a ritagliarsi nuovi spazi nei mercati internazionali e far crescere anche i volumi e redditività».

