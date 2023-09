Export, l’Isola maglia nera d’Italia 

Nessuno peggio dell’Isola. Anzi, il crollo delle esportazioni sarde registrato nel primo semestre dell’anno sembra in decisa controtendenza rispetto all’incremento nazionale ottenuto nello stesso arco di tempo. Le vendite oltre Tirreno delle nostre imprese sono precipitate in soli sei mesi di oltre il 24% trascinate come spesso accade dal contemporaneo calo delle esportazioni dei prodotti petroliferi, ma anche da una flessione di comparti che in questi ultimi anni stavano ritagliandosi una fetta importante dell’economia regionale. L’Italia, invece a chiuso il bilancio da gennaio a giugno con un aumento degli scambi verso l’estero del 4,2%. Un risultato confortante, considerato che in questi mesi a causa dei rincari a 360° i volumi di vendita potevano ridimensionarsi e non di poco. Ciò che è successo proprio alla Sardegna, penalizzata in parte dalla sua insularità che appesantisce i costi di trasporto verso l’estero, e dalla contrazione dei consumi attraversata da alcuni giganti del Vecchio continente, meno propensi all’acquisto di prodotti esteri.

Numeri da brivido

«L’Isola sta probabilmente soffrendo la crisi di paesi come la Germania», conferma Francesco Porcu, segretario regionale della Cna. «Ma anche la frenata generale sui consumi registrata da da alcuni partner commerciali storici per la Sardegna. Il tutto aggravato dall’elevato costo dei trasporti, fattore che inevitabilmente penalizza una regione circondata dal mare come la nostra».

La maglia nera indossata dalla Sardegna è di certo merito del tracollo delle vendite di prodotti petroliferi e chimici, da sempre punta di diamante del nostro export. Le richieste dei primi sono scese in un semestre del 27,3%, mentre i secondi hanno chiuso la prima metà dell’anno con un -26,5%. Tuttavia, la diminuzione del settore è in linea con i dati nazionali (-21,9%), frutto forse dell’aumento della domanda interna in questi mesi di crisi energetica post bellica.

Gli altri settori

La sorpresa (in negativo) arriva invece dai comparti manifatturieri (-23,7%), articoli in pelle (-37,4%), mobili (-36,9%) e apparecchi elettrici (-14,2%). Al contrario, tengono alta la bandiera dei quattro mori le vendite oltre confine di abbigliamento (+42,3%), di macchine e impianti (+72,2%) e di alimentari e bevande (+18,2%). Tra i tanti dati, inoltre, spicca la caduta verticale delle vendite concluse in Francia, in sei mesi diminuite del 55,9%

«Il futuro dell’export sardo dipenderà da tante incognite», prosegue Porcu. «Una delle quali è di sicuro quella della durata della crisi dei consumi dettata dall’aumento dei prezzi».

C’è poi il capitolo in questi giorni molto attuale delle Zes, le Zone economiche speciali che potrebbero rendere più competitiva la Sardegna, ma da pochi giorni allargate dal Governo a tutto il Mezzogiorno. «Tutto dipenderà da come verranno gestite», conclude il rappresentante della Cna. «Potrebbero diventare infatti un’opportunità attesa da tempo nell’Isola per azzerare il gap insulare o trasformarsi in una rivoluzione annacquata perché allargata a un territorio troppo grande come l’intero Sud Italia».

