Export, l’Isola maglia nera d’Italia 

Il “Made in Sardinia” è fuori mercato. È innegabile, le merci prodotte, trasformate o assemblate nell’Isola e pronte a varcare il Tirreno hanno subito lo scorso anno un tonfo del 24,2% registrando il peggior risultato d’Italia secondo i dati raccolti dall’Istat.

E se anche questa volta a trascinare nel baratro le vendite fuori dai confini regionali ci ha pensato il sensibile calo delle esportazioni di prodotti petroliferi (la voce tradizionalmente più pesante delle produzioni in uscita), non si può comunque ignorare che pochissimi settori hanno chiuso il 2023 con il segno positivo.

I numeri

I dati raccolti dall’Istituto di statistica sono impietosi. In un anno critico sotto il profilo dell’aumento di carburanti e trasporti, la spedizione di merci all’estero si è rivelata altamente costosa, tanto che l’Italia è riuscita a malapena a chiudere il 2023 in perfetto pareggio rispetto all’anno precedente.

Uno stallo che tuttavia ha avuto anche buoni segnali dall’export di agroalimentare (+5,8%), autoveicoli (+20,8%), macchinari (+8,8%) e farmaceutica (+3%).

Ad avere la peggio sono stati invece la produzione e vendita di energia (-68,4%), di coke e prodotti petroliferi raffinati (-23,4%), carta (-14,4%), legno (-13,1%) e minerali (-11,1%).

«Nel complesso del 2023, spiega l’Istat, le regioni più dinamiche all’export sono Campania (+28,9%), Molise (+21,1%), Calabria (+20,9%), Abruzzo (+13,6%), Piemonte (+9,1%), Toscana (+5,6%) e Basilicata (+5,5%)», confermano dall’Istituto di Statistica. «Quelle che registrano le flessioni più ampie sono appunto Sardegna (-24,2%), Valle d’Aosta (-21,1%), Sicilia (-19,3%), Marche (-13,9%), Friuli-Venezia Giulia (-13,7%) e Lazio (-11,0%)».

Ostacoli

In Sardegna l’”effetto insularità” ha infatti risparmiato pochissime aziende. I settori ad arrivare a fine 2023 in attivo sono stati quelli del tessile e dell’abbigliamento, rispettivamente in crescita del 9,2% e del 12,9%.

Male, anzi malissimo, è andata invece per petrolio e derivati (-26,2%), prodotti chimici (-33%), prodotti in gomma e plastica (-20,2%), mezzi di trasporto (-27,4%) e prodotti agricoli (-6,4%).

Come già sottolineato, sul tracollo non può essere trascurato il fattore geografico: in una regione in cui i costi di trasporto sono storicamente più alti, il 2023, con l’impennata dell’inflazione, ha rappresentato l’anno nero per la concorrenzialità delle merci sarde. Molte delle quali uscite definitivamente fuori mercato.

I comparti

Altro discorso si può fare invece nel resto d’Italia. «La stazionarietà dell’export in valore nel 2023 riflette dinamiche divergenti a livello territoriale», proseguono gli esperti dell’Istat. «La crescita per il Sud è trainata dalle maggiori vendite della Campania, in particolare di prodotti farmaceutici e autoveicoli; quella più moderata per il Nord-ovest è sostenuta dal Piemonte – grazie anche alla positiva dinamica delle vendite di autoveicoli. Marche e Lazio contribuiscono alla flessione per il Centro; Veneto e Friuli-Venezia Giulia a quella per il Nord-est. Infine, la contrazione per le Isole si deve alla riduzione dell’export di prodotti della raffinazione».

