Export di marijuana in Lombardia 

Ancora Olbia al centro di presunti maxi traffici internazionali di marijuana sarda (esportata) e cocaina (in entrata dalla Penisola). Il dato emerge da due fascicoli, uno approdato davanti al Tribunale di Tempio, l’altro aperto con il lavoro diretto di diverse Dda. Il prossimo 23 aprile approda davanti alla gup Federica Distefano il caso di una presunta esportazione di marijuna sarda organizzata a Olbia con destinazione diversi centri del Comasco, del Varesotto e probabilmente anche il mercato svizzero. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone, Tiziano Vestina, 64 anni, di Olbia, e Francesco Monni, 62 anni, orunese trapiantato a Olbia, con loro i lombardi Ernesto Vitali e Francesco Vitali. Si parla di carichi sino a cento chili di marijuana, come quello intercettato nel Varesotto dalla Guardia di Finanza nell’estate del 2020. Stando agli atti, il mezzo utilizzato per il trasporto della droga era guidato da un altro sardo, Mirko Marteddu, 46 anni, per il quale è stato aperto un fascicolo dai pm di Varese. Marteddu è protagonista di un “Colde Case” sardo, a 17 anni dai fatti è stato indagato, insieme ad altre due persone, per l’omicidio di Giuseppino Carboni, pensionato di 78 anni di Soddì (Oristano) che morì soffocato durante una rapina nella sua casa sul lago Omodeo.

Il caso di Vestina

Oltre alla contestazione del presunto traffico di droga, per Tiziano Vestina c’è anche un’altra singolare accusa con parte lesa l’Inps di Olbia. Nel corso delle indagini è emerso che l’uomo percepiva l’indennità di disoccupazione (Naspi). Gli è stato contestato di avere omesso di fornire all’ente “informazioni dovute attestanti la personale posizione lavorativa e la correlata fonte reddituale, benché illecita”, Prendendo alla lettera il capo di imputazione, Vestina avrebbe dovuto dichiarare di essere un narcotrafficante. Le persone coinvolte nell’inchiesta sono difese da Antonella Chirigoni, Angelo Merlini, Daniela Danieli, Rosa Cocco e Sergio Mina.

La pista olbiese

Per quanto riguarda l’importazione di cocaina, sarebbe stata aperta una nuova maxi inchiesta da diverse Dda della Penisola che confermerebbe un salto di qualità di alcuni narcotrafficanti olbiesi. Si parla del trasferimento di grossi quantitativi di cocaina con mezzi commerciali che arrivano ai porti della Penisola dopo avere attraversato diversi paesi europei.

