Expo del Turismo Da Barumini a Pula per il gran finale 

L’Expo del Turismo Culturale in Sardegna non poteva dimenticare, anche nell’edizione 2023, di rendere omaggio a colui il quale ha dato la possibilità a questo territorio di diventare il fulcro dell’archeologia sarda e in cui si sono messe in luce, meglio che altrove, le vere radici della nostra storia: Giovanni Lilliu. Un punto di riferimento non solo per Barumini ma anche per tutta la Sardegna, perchè nella sua figura «c’è un aspetto fortemente etico nel suo essere storico e archeologo e quindi in lui c’è una funzione sociale e di intellettuale oltre che di pedagogo di comunità. Da qui noi dobbiamo ripartire», per usare le parole di Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del consiglio di amministrazione del Museo archeologico nazionale di Cagliari, che ha diretto e moderato uno degli incontri di punta. Ma per tutta la giornata l’evento organizzato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura ha acceso i riflettori su Barumini, per tre giorni capitale del turismo archeologico.

Intanto, anche per la seconda giornata Expo ha messo in vetrina le eccellenze del territorio sia culturali che archeologiche con i 47 siti presenti: tavole rotonde, dibattiti, presentazioni, confronti.

Con la chiusura serale di Barumini l’appuntamento di Expo 2023 si è spostato a Pula per l’ultima giornata dedicata alla partnership con l’importante sito di Nora. E poi giù il sipario. Tra gli applausi.

RIPRODUZIONE RISERVATA