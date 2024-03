Exploit nei giochi matematici, quattro studenti a medaglie 

Due medaglie d’oro, una d’argento e l’altra di bronzo. L’Istituto comprensivo 2 di Selargius conferma i primi posti nel podio delle finali d’area dei Giochi matematici del Mediterraneo, disputate pochi giorni fa nell’istituto di via delle Begonie. Quattro le medaglie conquistate: oro per Marco Tusa, seconda Media, e per Gabriele Concas che frequenta la quarta della scuola primaria. Argento per Alessandro Cabras, mentre Luca Pilloni ha conquistato il bronzo, entrambi in terza elementare.

«Nel momento della premiazione vedere l'emozione e la soddisfazione negli occhi dei ragazzi, dei genitori e dei docenti presenti ci fa ricordare quanto queste esperienze arricchiscano i nostri alunni e li stimolino ad impegnarsi sempre di più», commenta la dirigente scolastica del Comprensivo 2 di Selargius Claudia Aroni. «Il nostro istituto», aggiunge, «crede nelle potenzialità dei suoi alunni e per questo nella nostra offerta formativa diamo sempre l'opportunità ai nostri studenti di partecipare alle competizioni nazionali affinché possano confrontarsi con i compagni di tutta Italia. L’obiettivo», dice ancora la dirigente Aroni, «è far partecipare sempre più alunni, ma oggi dobbiamo fare i nostri complimenti a coloro che alla finale d'area sono arrivati sul podio. Ringrazio i docenti che hanno preparato i nostri studenti, e la referente dei giochi matematici, l’insegnate Rosalba Pilloni». I primi classificati di ogni categoria parteciperanno alle finali nazionali all'Università di Palermo.

RIPRODUZIONE RISERVATA