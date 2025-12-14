Exor, no a Tether Elkann: la Juve non è in vendita 

La prima avance è stata respinta a stretto giro al mittente. Il sogno Juve per Tether, la cripto con base in El Salvador ma “made in Italy” nella proprietà, si impantana da subito. Exor con il suo 65,4% blinda nei fatti il club. Il cda della cassaforte Agnelli Elkann lo mette anche nero su bianco.

Nessun margine

«La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell'esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo», scrive in una nota la holding proprietaria dei bianconeri. Un concetto ribadito anche dal presidente, John Elkann. «La Juventus, la nostra storia i nostri valori non sono in vendita», dice in un video pubblicato sul sito dei bianconeri.

