Exmè, la solidarietà col sorriso 

Jajed ha 48 anni e vive a Nuxis insieme al marito. Fa la badante per 5 euro all'ora, mentre lui lavora in campagna. Origini tunisine, hanno due figlie di 9 e 10 anni. Le spese sono tante, troppe, dall'affitto alle bollette, senza contare il cibo. Ora che è iniziata anche la scuola, la situazione è diventata insostenibile perché alle bambine urge il corredo e in casa i soldi proprio non ci sono. Non resta che chiedere aiuto e Jajed sa perfettamente cosa fare perché lo ha già fatto tante volte. Come ogni settimana prende la macchina e, insieme alle sue piccole, si reca fino all'Exmè di via Sanna, a Pirri. Ad attenderla, all'ingresso della sede operativa di Domus de Luna, c’è la volontaria Daniela Sechi, 34 anni, coordinatrice del progetto TiAbbraccio.

Lo sportello

Jajed e Daniela ormai si conoscono, sono diventate amiche. Si guardano e si capiscono al volo. «Cosa ti serve?», sorride dolcemente la volontaria. «La spesa e materiale scolastico», risponde speranzosa la mamma. «Non c’è problema, aspetta». Daniela si assenta un minuto e quando ricompare ha in mano una busta piena di generi alimentari: latte, passata di pomodoro, tonno, mozzarella, uova, biscotti. Jajed ringrazia il suo angelo. Gli occhi diventano lucidi. Un attimo dopo compare uno scatolone pieno di quaderni e tante altre cose. Le bimbe schizzano in piedi felici e cominciano a scegliere. «Mancano gli zaini, li abbiamo finiti», si scusa Daniela, «ma tranquilla, te li procuro». Nel frattempo un altro volontario si materializza sull'uscio con due confezioni di croissant alla marmellata e una stecca di succhi di frutta. La merendina è servita.

Iscritte 2.500 famiglie

Esploso nel 2020, in piena emergenza Covid, il progetto TiAbbraccio è diventato imprescindibile per aiutare tante famiglie a superare le difficoltà quotidiane. All'Exmè si raccolgono e distribuiscono generi alimentari, vestiti, giocattoli, prodotti per neonati oltre che, come detto, articoli per la scuola. Quaranta volontari dedicano il loro tempo a preparare le confezioni e, in caso di necessità, le consegnano anche a domicilio. «Dopo la pandemia speravamo in una ripresa, invece la situazione è peggiorata», rivela Daniela, «sono 2.500 le famiglie iscritte per complessive 8.000 persone, tra cui 2.000 minori». Si procurano infatti pannolini, omogeneizzati, ciucci, biberon e all'occorrenza seggioloni e passeggini. Si regalano perfino buoni per l’acquisto di bombole. Si distribuiscono giocattoli a Natale, uova di cioccolato a Pasqua.

Ogni 7 giorni 5 iscritti

«Ogni settimana si iscrivono in media cinque nuove famiglie. Se anni prima del Covid, l’obiettivo era aiutare solo il rione di Santa Teresa, col tempo il progetto ha assunto dimensioni enormi fino ad “abbracciare” l’intera area metropolitana e oltre». Sono 600 le consegne settimanali di pacchi-spesa. «Non esiste un identikit di chi chiede aiuto: si va dal single disoccupato alla famiglia numerosa. Molti arrivano da Sant'Elia e San Michele. Sono rappresentate numerose etnie, in primis tunisini, marocchini e rom». Supportate anche quaranta famiglie ucraine.

L’attività si fonda sulle donazioni. «Siamo una onlus», spiega Daniela, «il sostegno maggiore arriva dai privati e ci è capitato di ricevere aiuti perfino dall'estero. Ciò che mi colpisce è il volontariato di ritorno. Molti utenti vorrebbero sdebitarsi ma non ne hanno la possibilità, allora ci chiedono di poter dare una mano qui per la preparazione e la distribuzione dei pacchi». Lo chiamano s'aggiudu torrau , aiuto reciproco.

«La raccolta di materiale scolastico», riferisce Carla Ghiani, addetta alle comunicazioni dell'Exmé, «è cominciata ad agosto e si potrà continuare a donare almeno per tutto settembre». Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. «Servono quaderni, penne, astucci, zaini, colori, diari...tutto». È necessario un ultimo sforzo.

