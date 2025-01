ExMè, gestori sotto sfratto 

Un anno e mezzo di canoni arretrati, e un piano di rientro del debito non ottemperato. Per questo e altri motivi, il dirigente del Comune di Nuoro, Roberto Delrio, con la determinazione 134 ha deciso di dichiarare la decadenza immediata con due anni di anticipo rispetto al contratto 12ennale, siglato nel 2015, della Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche Sas di Mattana Francesco e C., società che gestiva l’ex Mercato civico (ExMè). La decisione, immediatamente esecutiva, è stata presa anche a causa di numerosi inadempimenti contrattuali.

Struttura culturale

La struttura multifunzionale, nata dopo la ristrutturazione dell’ex Mercato civico di piazza Mameli, aveva come mission la promozione turistica, culturale e commerciale. All’interno in questi anni si sono svolte manifestazioni, mostre convegni. Insomma, l’ExMè è diventato uno degli spazi di riferimento non solo sull’ambito culturale in città, ma anche commerciale con attività in sub affitto, e la notte punto di ritrovo per la movida nuorese. Uno spazio che doveva portare alle casse comunali un importo complessivo in questi 12 anni di 361mila euro. Canoni che secondo la determina di decadenza contrattuale sono però stati pagati sino alla metà del 2023.

Le contestazioni

Tra le violazioni contestate dal Comune alla Ampere, il fatto che la società non ha rispettato le obbligazioni riguardanti il pagamento del canone (contestato il mancato pagamento del secondo semestre del 2023 e il canone di tutto il 2024), il versamento delle rate del debito pregresso, e la regolarizzazione delle posizioni tributarie e previdenziali dei dipendenti. Non solo, per il Comune c’è «pluriennale morosità nei tributi di spettanza del Comune di Nuoro e l’omessa relazione delle attività svolte nelle annualità 2020, 2021 e 2022». Nonostante alcune comunicazioni e richieste di ristrutturazione del debito, «l’azienda ha continuato a non adempiere», scrive Delrio. La risoluzione del contratto «avviene con efficacia immediata e si provvederà all’esecuzione forzata per recuperare i pagamenti dovuti». Il Comune «subentrerà nella gestione dei contratti di locazione con gli operatori presenti nella struttura. La società avrà 30 giorni per rimuovere gli occupanti dalla struttura e restituire i beni. Se la società non ottempera, si procederà con l’acquisizione dei beni come “res derelictae”», cioè abbandonati volontariamente. Uno dei legali dell’Ampere, Pietro Paolo Callà (l’altro è Marco Basolu), spiega: «La società è sempre stata disponibile per la risoluzione delle criticità».

