VaiOnline
Piazza Mameli
05 dicembre 2025 alle 01:12

ExMè, allarme dopo i raid vandalici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un raid vandalico, una vetrata infranta e i nastri bianco-rossi della polizia locale a delimitare un’area pericolosa. È questa l’immagine che, dallo scorso 16 ottobre, accompagna i passanti nella zona dei box dell’ExMè.

Quel giorno alcune strutture furono prese di mira da ignoti vandali, lasciando dietro di sé vetri rotti e danni evidenti. A quasi due mesi di distanza, però, la situazione non solo risulta pressoché immutata, ma il nastro di segnalazione è scomparso, e la vetrata rimane ancora lì, sospesa e pericolante, esposta alle intemperie e potenzialmente capace di ferire chi dovesse avvicinarsi troppo. Non solo non è stata rimossa, ma sarebbe stata ulteriormente danneggiata, creando una vera e propria apertura che permette l’accesso all’interno del box, con tutti i rischi che questo comporta. E non è purtroppo l’unico episodio recente.

Nelle scalinate che da via Mereu conducono a via Matteotti, anche il corrimano è stato divelto, rendendo quel tratto ancora più insicuro, soprattutto nelle ore serali o per chi ha difficoltà a camminare. Una serie di atti vandalici che non solo deturpa l’area, ma compromette la sicurezza pubblica e solleva interrogativi sui tempi di intervento per il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 