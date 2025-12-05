ExMè, allarme dopo i raid vandalici 

Un raid vandalico, una vetrata infranta e i nastri bianco-rossi della polizia locale a delimitare un’area pericolosa. È questa l’immagine che, dallo scorso 16 ottobre, accompagna i passanti nella zona dei box dell’ExMè.

Quel giorno alcune strutture furono prese di mira da ignoti vandali, lasciando dietro di sé vetri rotti e danni evidenti. A quasi due mesi di distanza, però, la situazione non solo risulta pressoché immutata, ma il nastro di segnalazione è scomparso, e la vetrata rimane ancora lì, sospesa e pericolante, esposta alle intemperie e potenzialmente capace di ferire chi dovesse avvicinarsi troppo. Non solo non è stata rimossa, ma sarebbe stata ulteriormente danneggiata, creando una vera e propria apertura che permette l’accesso all’interno del box, con tutti i rischi che questo comporta. E non è purtroppo l’unico episodio recente.

Nelle scalinate che da via Mereu conducono a via Matteotti, anche il corrimano è stato divelto, rendendo quel tratto ancora più insicuro, soprattutto nelle ore serali o per chi ha difficoltà a camminare. Una serie di atti vandalici che non solo deturpa l’area, ma compromette la sicurezza pubblica e solleva interrogativi sui tempi di intervento per il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate.

