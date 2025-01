ExMa, inaugurati i nuovi spazi culturali 

Un nuovo spazio per le associazioni locali ma anche per mostre e coworking: è stato inaugurato ieri a Carloforte l’ExMa, l’ex macello finalmente rimesso a nuovo e convertito a spazio comune, per utilizzi pubblici e moderni. Conclusa la ristrutturazione, a cui è seguito l’arredamento degli ambienti interni, già durante l’estate l’ex macello ha ospitato alcune mostre fotografiche. Ieri mattina l’inaugurazione vera e propria dell’edificio di via Cantieri, a Spalmadureddu. «Lo spazio sarà a disposizione delle associazioni di Carloforte – dice il sindaco Stefano Rombi - è stato attrezzato per il coworking, un nuovo modello lavorativo che prevede spazi comuni, e inoltre sarà a disposizione di studenti e studentesse come luogo di studio. È dotato di connessione internet ed è strutturato per questi utilizzi, con un arredo modulare e flessibile che permette diversi utilizzi degli spazi, infatti ha già ospitato delle mostre fotografiche». Uno nuovo spazio che permetterà di alleggerire altri locali pubblici, anche ospitando eventi organizzati dal Comune. L’ex macello, di proprietà del Demanio marittimo, è passato al Comune di Carloforte nel 2015, per usi rigorosamente istituzionali. Dopo la ristrutturazione e l’arredo, l’ExMa (così è stato ribattezzato) diventa un centro polifunzionale con spazi comuni per eventi e tanti altri utilizzi.

